Авиакатастрофа в Одессе: момент падения самолета попал на видео

В Одессе 17 июня разбился легкомоторный самолет Y1 "Дельфин" в районе 6 километра Овидиопольской трассы. Он принадлежал Одесскому авиазаводу. В авиакатастрофе погибли летчик-испытатель Олег Синица и второй пилот Юрий Жуковский. Эта новость шокировала многих одесситов.

Сегодня, 22 июня, в сеть попало видео падения самолета "Дельфин". Видеозапись сделана с камеры наружного наблюдения, и ее опубликовало издание "Думская".

Авиакатастрофа в Одессе попала на видео (видео: dumskaya.net)

На видео видно, что шасси падающего самолета выпущены, воздушный винт стоит. Это означает, что двигатель во время падения не работал. Самолет осуществил касание с асфальтом под углом около 20 градусов. После этого его корпус разломался сразу же в нескольких частях.

Скорей всего пилоты уводили самолет от рынка "Седьмой километр" и магазинов, и упали, когда "Дельфин" полностью потерял скорость.

Стоит отметить, что самолет взлетел в 11:55, а уже через 19 минут воздушное судно запросило экстренную посадку. Летчики развернули к взлетно-посадочной полосе, но после того как остановился двигатель они очень быстро теряли высоту. "Дельфин" рухнул, не долетев до аэродрома нескольких сотен метров.

Напомним, в самолете МАУ погибли 38 щенков в грузовом отсеке.

Ранее в МАУ рассказали об обязательных правилах для пассажиров на период карантина.