Бориспольский экспресс: в Укрзализныце сделали громкое заявление

Укрзализныця будет работать над его расширением проекта в этом году

Укрзализныця, которую недавно раскритиковали за намерение поднять цены вдвое, считает проект "Бориспольский экспресс" экономически эффективным - он в 15 раз более выгоден, чем пригородные перевозки.

Об этом сообщил руководитель филиала Юго-Западная железная дорога АО "Укрзализныця" Роман Веприцкий в интервью 5 каналу.

Так, в декабре 2018 года экспресс перевез 55 000 пассажиров, заработав на билетах 4,4 миллиона гривен. Тогда как пригородные поезда Юго-Западной железной дороги перевезли 2,5 млн человек, заработав 14 млн гривен. Таким образом, доход от одного пассажира экспресса Киев-Борисполь составил 80 грн против 5,5 грн пассажира пригородных поездов.

В 2019 году в Укрзализныце планируют увеличить количество подвижного состава "Бориспольского экспресса", что изменит график движения, сделав экспресс более удобным для пассажиров.

Веприцкий сказал, что новый транспортный узел будет построен на "Выдубичах", а также в компании рассматривают заезд поездов с с харьковского и днепропетровского направлений на станцию "Борисполь".

Напомним, директор Центра транспортных стратегий, Сергей Вовк рассказал Styler, улучшит ли повышение цены на билеты качество услуг Укрзализныци.

К слову, недавно мы сообщали, что в больнице под Киевом спят на списанной постели "Укрзализныци" 2009 года.