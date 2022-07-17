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Быстрые маринованные огурцы по рецепту "от бабушки": кладите только такие специи

Скриншот видео: Быстрые маринованные огурцы по рецепту "от бабушки"
Автор: Светлана Мащенко

Сезон маринования огурцов в разгаре, поэтому предлагаем вам интересный способ заготовки хрустящих маринованных овощей на зиму.

Рецептом поделилась украинская блогер Лилия Цвит.

Кулинар советует добавлять только "сухие" специи (без листьев смородины, вишни, хрена и тому подобное).

"Рецепт от бабушки, очень практичный и быстрый! Здесь не нужно отдельно готовить маринад, все ингредиенты добавляю сразу в банку", - описывает свой рецепт Лилия.

Ингредиенты:

Специи на банку 1 л:

  • соцветия укропа - 1 шт.
  • лавровый лист - 1 шт.
  • корень хрена - 2 см
  • корень петрушки - 2 см
  • чеснок - 4 зубца
  • душистый перец - 3 шт.
  • кориандр - щепотка
  • горчица - 0,5 ч. л.
  • гвоздика - 1 шт.

Для маринада на банку 1 л:

  • 1 ст. л. соли без верха
  • 1 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. уксуса 9%

Пошаговый способ приготовления

  1. Замочите огурцы на 2 часа в холодной воде. Срежьте кончики огурцов.
  2. Положите на дно банки все специи. Уложите плотно огурцы.
  3. Засыпьте соль, сахар, залейте уксус поверх огурцов. Залейте огурцы кипятком и прикройте чистой крышкой.
  4. Поставьте стерилизовать в большую емкость с водой. После закипания - 10 минут для литровых банок.
  5. Закатайте крышкой и взболтайте банку, чтобы соль и сахар хорошо растворились.
  6. Переверните банку вверх дном и закутайте на сутки.

Ранее мы писали про быстрые малосольные огурцы, которые можно подавать к столу уже через четыре часа.

Также сообщалось, можно ли консервировать с использованием йодированной соли.

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