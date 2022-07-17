Быстрые маринованные огурцы по рецепту "от бабушки": кладите только такие специи
Скриншот видео: Быстрые маринованные огурцы по рецепту "от бабушки"
Сезон маринования огурцов в разгаре, поэтому предлагаем вам интересный способ заготовки хрустящих маринованных овощей на зиму.
Рецептом поделилась украинская блогер Лилия Цвит.
Кулинар советует добавлять только "сухие" специи (без листьев смородины, вишни, хрена и тому подобное).
"Рецепт от бабушки, очень практичный и быстрый! Здесь не нужно отдельно готовить маринад, все ингредиенты добавляю сразу в банку", - описывает свой рецепт Лилия.
Ингредиенты:
Специи на банку 1 л:
- соцветия укропа - 1 шт.
- лавровый лист - 1 шт.
- корень хрена - 2 см
- корень петрушки - 2 см
- чеснок - 4 зубца
- душистый перец - 3 шт.
- кориандр - щепотка
- горчица - 0,5 ч. л.
- гвоздика - 1 шт.
Для маринада на банку 1 л:
- 1 ст. л. соли без верха
- 1 ст. л. сахара
- 2 ст. л. уксуса 9%
Пошаговый способ приготовления
- Замочите огурцы на 2 часа в холодной воде. Срежьте кончики огурцов.
- Положите на дно банки все специи. Уложите плотно огурцы.
- Засыпьте соль, сахар, залейте уксус поверх огурцов. Залейте огурцы кипятком и прикройте чистой крышкой.
- Поставьте стерилизовать в большую емкость с водой. После закипания - 10 минут для литровых банок.
- Закатайте крышкой и взболтайте банку, чтобы соль и сахар хорошо растворились.
- Переверните банку вверх дном и закутайте на сутки.