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Часть Украину зальет дождями: синоптики обновили прогноз

Фото: Погода в Украине принесет сильные дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине изменится под влиянием атмосферных фронтов и жаркого антициклона из Центральной Европы. 20 июля некоторые области охватит дождями, а в других - повысится температура.

Читайте ниже в материале Styler подробный прогноз погоды.

Прогноз на 20 июля

Синоптик Наталка Диденко сообщила, что жаркий "западноевропейский" воздух в среду, немного "дыхнет и на нас".

До +30 градусов вероятно в западных областях Украины (кроме Волыни и Ровенщины, где воздух ожидается немного свежее) и на юго-западе.

В северных областях будет комфортно, +20+26 градусов. В восточных, центральных областях и на Юге Украины ожидается +25+29 градусов.

Осадки вероятны на Черниговщине, Сумщине, а вечером в среду еще и на Харьковщине и Полтавщине. Здесь "хвост атмосферного фронта несется периодическими грозовыми дождями".

Прогноз для Киева на среду

В Киеве 20-го июля станет теплее, ожидается днем до +24+25 градусов. Серьезный дождь в столице завтра - вряд ли, однако есть вероятность небольших осадков.

В Укргидрометцентре прогнозируют сильные дожди на юго-востоке страны. Смотрите ниже карту погоды на завтра:

Фото: Погода в Украине 20 июля (meteo.gov.ua)

Что дальше будет с погодой

Синоптики прогнозируют, что к концу недели (судя по данным для Киева) может вернуться жара свыше +30 градусов.

Скриншот: Прогноз для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что надвигается магнитная буря.

Также сообщалось, что над Киевом раскинулась двойная радуга.

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