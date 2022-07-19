Часть Украину зальет дождями: синоптики обновили прогноз

Прогноз на 20 июля

Синоптик Наталка Диденко сообщила, что жаркий "западноевропейский" воздух в среду, немного "дыхнет и на нас".

До +30 градусов вероятно в западных областях Украины (кроме Волыни и Ровенщины, где воздух ожидается немного свежее) и на юго-западе.

В северных областях будет комфортно, +20+26 градусов. В восточных, центральных областях и на Юге Украины ожидается +25+29 градусов.

Осадки вероятны на Черниговщине, Сумщине, а вечером в среду еще и на Харьковщине и Полтавщине. Здесь "хвост атмосферного фронта несется периодическими грозовыми дождями".

Прогноз для Киева на среду

В Киеве 20-го июля станет теплее, ожидается днем до +24+25 градусов. Серьезный дождь в столице завтра - вряд ли, однако есть вероятность небольших осадков.

В Укргидрометцентре прогнозируют сильные дожди на юго-востоке страны. Смотрите ниже карту погоды на завтра:

Фото: Погода в Украине 20 июля (meteo.gov.ua)

Что дальше будет с погодой

Синоптики прогнозируют, что к концу недели (судя по данным для Киева) может вернуться жара свыше +30 градусов.

Скриншот: Прогноз для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)