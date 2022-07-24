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Часть Украины накроют грозы и град: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Погода в Украине в воскресенье в части областей будет жаркой. На другой части будет идти дождь с грозой.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

На Западе будет дождливая погода. В отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +24…+28.

В северных областях температура составит от +28 до +31 градусов. Весь день будет стоять переменчивая погода, возможны кратковременные дожди.

На востоке стране днем будет до +25...+29 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

На юге средняя температура воздуха составит + 30...+33 градусов. Солнце весь день будет греть жителей.

В Киеве 24 июля воскресенье будет жарким. Ожидаются температуры до +29...+31 градусов.

Дождь с грозой может быть во второй половине дня или под вечер.

Прогноз погоды в Украине на 24 июля

Пресслужба ДСНС Украины сообщила, что 24 июля в большинстве западных областей, днем на Правобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек.

Как вести себя во время грозы:

  • если вы находитесь дома, закройте все окна и двери;
  • в случае штормового предупреждения не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;
  • не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные;
  • избегайте металлических конструкций, уличных фонарей, опор электропередач;
  • если вы в поле - лучше присесть в яму, тело должно иметь меньше точек соприкосновения с землей;
  • находясь в горах, избегайте различных выступлений и повышений;
  • не пользуйтесь электроприборами во время грозы, в т. ч. мобильным телефоном;
  • нельзя купаться в водоемах. Если вы в лодке и видите, что приближается непогода - направляйтесь к берегу.

Ранее мы сообщали, что в конце июля в большинстве областей снова станет жарко.

Также мы писали, что украинцев ждут температурные качели - от жары до резкого похолодания.

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