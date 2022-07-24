Частину України накриють грози та град: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у неділю в частині областей буде спекотною. На іншій частині буде йти дощ з грозою.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
На Заході буде дощова погода. В окремих районах очікується град та шквали 15-20 м/с. Температура повітря вдень становитиме +24...+28.
У північних областях температура становитиме від +28 до +31 градусів. Увесь день стоятиме мінлива погода, можливі короткочасні дощі.
На Сході країні вдень буде до +25...+29 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.
На Півдні середня температура повітря становитиме +30...+33 градусів. Сонце весь день грітиме мешканців.
У Києві 24 липня неділя буде спекотною. Очікуються температури до +29...+31 градусів.
Дощ з грозою може бути в другій половині дня або надвечір.
Пресслужба ДСНС України повідомила, що 24 липня у більшості західних областей, вдень на Правобережжі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Як поводитися під час грози:
Раніше ми повідомляли, що наприкінці липня в більшості областей знову стане спекотно.
Також ми писали, що українців чекають температурні гойдалки - від спеки до різкого похолодання.