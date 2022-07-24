RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Частину України накриють грози та град: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Погода в Україні у неділю в частині областей буде спекотною. На іншій частині буде йти дощ з грозою.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

На Заході буде дощова погода. В окремих районах очікується град та шквали 15-20 м/с. Температура повітря вдень становитиме +24...+28.

У північних областях температура становитиме від +28 до +31 градусів. Увесь день стоятиме мінлива погода, можливі короткочасні дощі.

На Сході країні вдень буде до +25...+29 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

На Півдні середня температура повітря становитиме +30...+33 градусів. Сонце весь день грітиме мешканців.

У Києві 24 липня неділя буде спекотною. Очікуються температури до +29...+31 градусів.

Дощ з грозою може бути в другій половині дня або надвечір.

Прогноз погоди в Україні на 24 липня

Пресслужба ДСНС України повідомила, що 24 липня у більшості західних областей, вдень на Правобережжі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Як поводитися під час грози:

  • якщо ви перебуваєте вдома - зачиніть всі вікна та двері;
  • у разі штормового попередження не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;
  • не ховайтесь під високі дерева, особливо поодинокі;
  • уникайте металевих конструкцій, вуличних ліхтарів, опор електропередач;
  • якщо ви в полі - краще присісти у яму, тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею;
  • перебуваючи в горах, уникайте різних виступів і підвищень;
  • не користуйтеся електроприладами під час грози, у т.ч. мобільним телефоном;
  • не можна купатися у водоймах. Якщо ви у човні і бачите, що наближається негода - прямуйте до берега.

Раніше ми повідомляли, що наприкінці липня в більшості областей знову стане спекотно.

Також ми писали, що українців чекають температурні гойдалки - від спеки до різкого похолодання.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день