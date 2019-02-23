Она что, умирает? Поклонников удивило новое фото Лободы

Лобода показала новое фото, которое вызвало неоднозначные комментарии
Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно вызвала критику в сети, на своем Instagram-канале продемонстрировала своим поклонникам новую фотографию.
Данное фото певицы вызвало недоумение у некоторых пользователей сети.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
"Она что, умирает?", - отметил пользователь.
"Бяка бяка фу", - прокомментировала varzsal19.
"Привет, как-то не важно выглядишь, ты что заболела?", - написал sashmed86.
"Свет, что с лицом?", - отметила olyabylinina.
"Без косметики совсем другая", - прокомментировала alinohka.xs.
"Моя девочка, глазки уставшие. Удачи и благополучия", - написала starostenk9.
"Эндоскелет", - отметил tyoma_7775.
При этом есть много поклонников певицы, которым фото понравилась.
"Очень красивая", - написал dmitruk.j.
"Красавица!", - отметила 342zhanna.
"Шикарная, такая отдохнувшая", - прокомментировала пользователь.
Напомним, что Светлана Лобода показала жуткие последствия хирургической пластики.
Ранее сообщалось, что Лобода показала редкое фото с Тильдой.