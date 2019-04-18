Что дальше? Новость про ПриватБанк "взорвала" сеть

Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский выиграл суд
Национализация ПриватБанка была признана незаконной 18 апреля Окружным административным судом города. Пользователи сети бурно отреагировали на данную новость, называя такое решение сугубо политическим и гадая, кому же это выгодно.
Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну.
Пользователи соцсетей оставляют множество гневных комментариев под новостью.
Национализация ПриватБанка признана незаконной (фото: РБК-Украина)
Напомним, в настоящее время два суда в Украине рассматривают вопрос о законности национализации ПриватБанка. Хозяйственный суд города Киева продолжит рассмотрение иска бывшего совладельца банку Игоря Коломойского 7 мая.
Ранее мы сообщали о том, что аферисты придумали новую схему мошенничества для клиентов ПриватБанка.