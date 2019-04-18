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Что дальше? Новость про ПриватБанк "взорвала" сеть


Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский выиграл суд

Национализация ПриватБанка была признана незаконной 18 апреля Окружным административным судом города. Пользователи сети бурно отреагировали на данную новость, называя такое решение сугубо политическим и гадая, кому же это выгодно.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну.

Пользователи соцсетей оставляют множество гневных комментариев под новостью.

  • "А как так? Когда отжимали, все было законно. А теперь поняли, что ошиблись?"
  • "Это просто супер. Поздравляю жителей страны с победой. Вы уже приготовили свои кошельки!? Все только начинается";
  • "Вот и все... Мы уже в новой реальности. Дальше будет больше";
  • "Ничего страшного, теперь национализируют корпорацию Рошен, Богдан, Крахмал продукт и т. д..."
  • "Что дальше?"

Национализация ПриватБанка признана незаконной (фото: РБК-Украина)

  • "Еще сейчас пленых с России всех выпустят и войну за 2 дня окончат, и это все за пару дней до второго тура!"
  • "Савченко и Корбана выпустили, арест с бабла Януковича сняли, Приват... Что дальше?"
  • "Я просто в шоке. Суды с перепугу вспомнили о законодательстве и своих прямых функциях";
  • "Это еще раз доказывает, что судебная система гнилая, как и вся власть";
  • "Хочу - забрали и национализировали, хочу - признали неправильной нацинализацию..."

Напомним, в настоящее время два суда в Украине рассматривают вопрос о законности национализации ПриватБанка.  Хозяйственный суд города Киева продолжит рассмотрение иска бывшего совладельца банку Игоря Коломойского 7 мая.

Ранее мы сообщали о том, что аферисты придумали новую схему мошенничества для клиентов ПриватБанка.

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