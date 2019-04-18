Что дальше? Новость про ПриватБанк "взорвала" сеть

Национализация ПриватБанка была признана незаконной 18 апреля Окружным административным судом города. Пользователи сети бурно отреагировали на данную новость, называя такое решение сугубо политическим и гадая, кому же это выгодно.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну.

Пользователи соцсетей оставляют множество гневных комментариев под новостью.

"А как так? Когда отжимали, все было законно. А теперь поняли, что ошиблись?"

"Это просто супер. Поздравляю жителей страны с победой. Вы уже приготовили свои кошельки!? Все только начинается";

"Вот и все... Мы уже в новой реальности. Дальше будет больше";

"Ничего страшного, теперь национализируют корпорацию Рошен, Богдан, Крахмал продукт и т. д..."

"Что дальше?"

Национализация ПриватБанка признана незаконной (фото: РБК-Украина)

"Еще сейчас пленых с России всех выпустят и войну за 2 дня окончат, и это все за пару дней до второго тура!"

"Савченко и Корбана выпустили, арест с бабла Януковича сняли, Приват... Что дальше?"

"Я просто в шоке. Суды с перепугу вспомнили о законодательстве и своих прямых функциях";

"Это еще раз доказывает, что судебная система гнилая, как и вся власть";

"Хочу - забрали и национализировали, хочу - признали неправильной нацинализацию..."

Напомним, в настоящее время два суда в Украине рассматривают вопрос о законности национализации ПриватБанка. Хозяйственный суд города Киева продолжит рассмотрение иска бывшего совладельца банку Игоря Коломойского 7 мая.

Ранее мы сообщали о том, что аферисты придумали новую схему мошенничества для клиентов ПриватБанка.