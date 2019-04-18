Що далі? Новина про ПриватБанк "підірвала" мережу

Колишній співвласник ПриватБанку Ігор Коломойський виграв суд
Націоналізація ПриватБанку була визнана незаконною 18 квітня Окружним адміністративним судом міста. Користувачі мережі бурхливо відреагували на цю новину, називаючи таке рішення суто політичним і гадаючи, кому ж це вигідно.
Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню.
Користувачі соцмереж залишають безліч гнівних коментарів під новиною.
Націоналізація ПриватБанку визнана незаконною (фото: РБК-Україна)
Нагадаємо, в даний час два суди в Україні розглядають питання про законність націоналізації ПриватБанку. Господарський суд міста Києва продовжить розгляд позову колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського 7 травня.
Раніше ми повідомляли про те, що аферисти придумали нову схему шахрайства для клієнтів ПриватБанку.