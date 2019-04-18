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Що далі? Новина про ПриватБанк "підірвала" мережу


Колишній співвласник ПриватБанку Ігор Коломойський виграв суд

Націоналізація ПриватБанку була визнана незаконною 18 квітня Окружним адміністративним судом міста. Користувачі мережі бурхливо відреагували на цю новину, називаючи таке рішення суто політичним і гадаючи, кому ж це вигідно.

Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню.

Користувачі соцмереж залишають безліч гнівних коментарів під новиною.

  • "А як так? Коли віджимали, все було законно. А тепер зрозуміли, що помилилися?"
  • "Це просто супер. Вітаю жителів країни з перемогою. Ви вже приготували свої гаманці!? Все тільки починається";
  • "От і все... Ми вже в новій реальності. Далі буде більше";
  • "Нічого страшного, тепер націоналізують корпорації Рошен, Богдан, Крохмаль продукт і т. д..."
  • "Що далі?"

Націоналізація ПриватБанку визнана незаконною (фото: РБК-Україна)

  • "Ще зараз полонених з Росії всіх випустять і війну за 2 дні закінчать, і це все за пару днів до другого туру!"
  • "Савченко і Корбана випустили, арешт з бабла Януковича зняли, Приват... Що далі?"
  • "Я просто в шоці. Суди з переляку згадали про законодавство і свої прямі функції";
  • "Це ще раз доводить, що судова система гнила, як і вся влада";
  • "Хочу - забрали і націоналізували, хочу - визнали неправильною нацинализацію..."

Нагадаємо, в даний час два суди в Україні розглядають питання про законність націоналізації ПриватБанку. Господарський суд міста Києва продовжить розгляд позову колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського 7 травня.

Раніше ми повідомляли про те, що аферисти придумали нову схему шахрайства для клієнтів ПриватБанку.

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