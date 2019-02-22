Дело харьковских каннибалов: всплыли неожиданные детали

Один из подсудимых служил на Донбассе

В Харькове состоялось судебное слушание по делу обвиняемых в жестоком убийстве с расчленением бывшего правоохранителя Евгения Петрова. Преступники также съели свою жертву, но за каннибализм им ничего не будет, так как в Уголовном кодексе нет соответствующей статьи, передает издание "Криминальная Украина".

Ужасное преступление было совершено в октябре 2018-го, и в конце января обвинительный акт в отношении двух мужчин - отца (41 год) и сына (20 лет) - направили в Орджоникидзевский райсуд.

Сейчас Максиму и Ярославу Костюковым в суде его зачитали. Мужчины обвиняются в умышленном убийстве по предварительному сговору.

Кроме того, отцу инкриминируют также незаконное хранение боеприпасов - он служил на Донбассе и мог забрать оттуда 60 патронов.

Подсудимые во время заседания сохраняли молчание. Ранее Максим и Ярослав Костюковы настаивали на закрытом судебном процессе - мол, обвиняемых оскорбляет то, что их называт каннибалами.

Родственники жертвы потребовал не только посадить убийц, но и возмещения моральной и материальной компенсации.

Отец и сын Костюковы (коллаж РБК-Украина)

Суд продлил нелюдям арест на 2 месяца.

Допрос свидетелей начнется в апреле.

Как сообщалось ранее, подозреваемые рассказал следователям, что только через несколько дней после убийства они вынесли то, что осталось от тела убитого экс-миллиционера и выбросили в подвал ближайшего дома.

Напомним, что убийцам-каннибалам грозит пожизненное лишение свободы.