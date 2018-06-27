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Интервью

День "Динамо": в Киеве появится новый семейный фестиваль

STYLERLIFE        27.06.2018 - 16:22
Иллюстративное фото (fcdynamo.kiev.ua)
Иллюстративное фото (fcdynamo.kiev.ua)

Депутаты киевского горсовета решили ежегодно проводить мероприятие

Депутатами Киевского горсовета было принято решение о проведении в столице Дня "Динамо" - общественного мероприятия культурно-просветительского и спортивного характера. Об этом сообщает официальный сайт Киевского горсовета. 

Мероприятие будут проводить ежегодно во вторую субботу сентября.

Инициатором мероприятия является оргкомитет фестиваля "Dynamo Family Fest". По мнению депутатов, проведение Дня "Динамо" должно поспособствовать популяризации видов спорта, входящих в "динамовскую" семью. Каким именно образом будут проводить праздник - пока неизвестно. Предположительно, семейный фестиваль будут проводить воспитанники школы "Динамо", которые известны хорошими результатами не только на футбольной арене, но и в других видах спорта. 

Авторство решения о проведении праздника принадлежит депутату Киевсовета Алле Шлапак.

85 депутатов Киевского городского совета поддержали принятие решения.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что два игрока "Динамо" попали в рейтинг самых талантливых молодых футболистов.

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Теги: Динамо, праздник
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