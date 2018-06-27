День "Динамо": у Києві з'явиться новий сімейний фестиваль

Депутати київської міськради вирішили щорічно проводити захід

Депутатами Київської міськради було прийнято рішення про проведення в столиці Дня "Динамо" - громадського заходу культурно-просвітницького та спортивного характеру. Про це повідомляє офіційний сайт Київської міськради.

Захід проводитимуть щорічно в другу суботу вересня.

Ініціатором заходу є оргкомітет фестивалю "Dynamo Family Fest". На думку депутатів, проведення Дня "Динамо" повинно посприяти популяризації видів спорту, що входять до "динамівської" сім'ї. Яким саме чином будуть проводити свято - поки невідомо. Імовірно, сімейний фестиваль проводитимуть вихованці школи "Динамо", які відомі хорошими результатами не тільки на футбольній арені, але і в інших видах спорту.

Авторство рішення про проведення свята належить депутату Київради Алли Шлапак.

85 депутатів Київської міської ради підтримали прийняття рішення.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що два гравці "Динамо" потрапили в рейтинг найталановитіших молодих футболістів.