Деньги посыпятся с неба: каким знакам Зодиака повезет с финансами

Финансовый гороскоп выделил трех представителей зодиакального круга, которым планеты сулят невероятное везение и получение денежной прибыли в ближайшем будущем.

Павел Глоба советует этим знакам Зодиака не расслабятся и уверенно идти к намеченной цели.

Овен

Представителям этого знака придут на помощь терпение и выносливость. Астролог считает, что Овна будет ждать путь наверх. Конечно же, он труднее, чем падение вниз. Но данный Зодиак умеет идти к намеченной цели, сжав зубы. Эксперт пророчит ему скорый успех и преодоление кризиса, если таковой был.

Финансовый гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Козерог

Козероги невероятно трудолюбивы, но даже это качество не всегда помогает им быть на плаву. Если они попадают в финансовые неприятности, врожденный энтузиазм не позволяет представителям этого знака сидеть сложа руки. Поэтому Вселенная нередко вознаграждает Козерогов за их труды, и этот раз не станет исключением.

Финансовый гороскоп 2019 (фото: fireinspire.com)

Рыбы

Рыбы способны построить успешный бизнес невероятно быстро. Но потребность в адреналине часто сподвигает их впутываться в рискованные операции, из-за чего они часто терпят крах. Тем не менее, у представителей этого созвездия есть важная черта: они умеют находить себе друзей, которые, как правило, помогают преодолеть им финансовый кризис.