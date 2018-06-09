В детсаду Тернополя произошел скандал из-за прописки ребенка

Ребенок весь день провел с мамой на работе из-за невозможности посетить садик

В одном из тернопольских детских садиков случился скандал из-за прописки мальчика по имени Ренат, который зарегистрирован вместе с мамой в Теребовле, что в 30 километрах от областного центра, говорится в сюжете 24 канала.

Ребенка не пустили в дошкольное учебное заведение из-за неуплаты за посещение детсада, которая является обязательной для тех, кто не прописан в городе. Малыш целый день провел с мамой на работе.

Интересно, что родители ребенка уже пару лет живут и работают в областном центре. Услышав о запрете, мама малыша вызвала полицию.

"Есть приказ на оплату садика – 1215 гривен и 50 гривен 23 копейки якобы за питание. Там за питание отдельная сумма и плюс еще 50 гривен 32 копейки за каждый день, что твой ребенок посещает садик. Если это умножить на 21 рабочий день, то это космос", – жалуется мама дошкольника Анна Хасан.

Такое решение Тернопольский городской совет принял еще в прошлом году. Хотя, согласно Конституции, образование в Украине – бесплатное.

"Согласно решению городского совета, которое было принято в феврале 2017 года, за детей, которые не зарегистрированны в городе Тернополе, родители платят деньги. Оплата в месяц составляет 1215 гривен", – отметила заместитель начальника управления образования Тернопольской мэрии Ирина Сум.

Ренат с помощью общественных активистов – все-таки зашел в садик. Заведующая же объясняет, что таким образом воспитатели только предупреждали родителей, дети которых не прописанны в Тернополе, о предстоящей оплате. В конце общественные активисты предложили заплатить за Рената деньги. Но оказалось, что никаких счетов не существует. А родителям приезжих детей предлагают деньги отдавать бухгалтеру в руки.

"Это позор для образования. Ребенок пришел и его не пустили в группу. Это нарушение любых прав детей", – отметил общественный активист Павел Иванечко.

Чтобы как-то решить эту ситуацию – мама Рената вместе с другими родителями, дети которых не приписаны в Тернополе, решили уже на следующей неделе подать иск в суд на приказ управления образования городского совета и решение сессии. А до того времени детей в садики будут водить вместе с общественными активистами, чтобы подобные случаи больше не повторялись.

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