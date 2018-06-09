У дитсадку Тернополя стався скандал через прописку дитини

Хлопчик весь день провів з мамою на роботі через неможливість відвідати садок

В одному з тернопільських дитячих садочків стався скандал через прописку хлопчика на ім'я Ренат, який зареєстрований разом з мамою в Теребовлі, що в 30 кілометрах від обласного центру, йдеться в сюжеті 24 каналу.

Дитину не пустили в дошкільний навчальний заклад черз несплату за відвідування дитсадка, яка є обов'язковою для тих, хто не прописаний в місті. Малюк цілий день провів з мамою на роботі.

Цікаво, що батьки дитини вже кілька років живуть і працюють в обласному центрі. Почувши про заборону, мама малюка викликала поліцію.

"Є наказ на оплату садка – 1215 гривень та 50 гривень 23 копійки нібито за харчування. Там за харчування окрема сума і плюс ще 50 гривень 32 копійки за кожен день, що твоя дитина відвідує садок. Якщо це помножити на 21 робочий день, то це космос", – скаржиться мама дошкільника Ганна Хасан.

Таке рішення Тернопільської міської ради прийняв ще в минулому році. Хоча, згідно Конституції, освіта в Україні – безкоштовне.

"Згідно з рішенням міської ради, яке було прийнято в лютому 2017 року, за дітей, які не зареєстровані у місті Тернополі, батьки платять гроші. Оплата в місяць становить 1215 гривень", – зазначила заступник начальника управління освіти Тернопільської мерії Ірина Сум.

Ренат з допомогою громадських активістів – все-таки зайшов у садок. Завідуюча ж пояснює, що таким чином вихователі тільки попереджали батьків, діти яких не прописанны в Тернополі, про майбутню оплату. Врешті громадські активісти запропонували заплатити за Рената гроші. Але виявилося, що жодних рахунків не існує. А батькам приїжджих дітей пропонують гроші віддавати бухгалтеру в руки.

"Це ганьба для освіти. Дитина прийшла і його не пустили в групу. Це порушення будь-яких прав дітей", – зазначив громадський активіст Павло Іванечко.

Щоб якось вирішити цю ситуацію – мама Рената разом з іншими батьками, діти яких не приписані в Тернополі, вирішили вже на наступному тижні подати позов у суд на наказ управління освіти міської ради та рішення сесії. А до того часу дітей у садочки будуть водити разом з громадськими активістами, щоб подібні випадки більше не повторювалися.

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