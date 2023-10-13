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Дивіться емоційне відео на нову пісню автора хіта "Закоханий"

BRYANGIN (фото: instagram.com/bryangin_)
Автор: Styler

Український співак і автор пісень BRYANGIN презентує новий танцювальний трек "Очі кольору безодні" та кліп на нього. Як і більшість пісень артиста, композиція присвячена любові та щирим почуттям до коханої дівчини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на опис відео на YouTube-каналі співака.

"Очі кольору безодні" - легка й танцювальна пісня, яка ідеально підійде для прогулянок із людиною, яку любиш.

"Це трек про її очі кольору безодні. Для кожного по-справжньому закоханого чоловіка очі коханої мають саме такий колір - безодні, у яку він поринає повністю", - розповідає співак.

BRYANGIN (фото: instagram.com/bryangin_)

Режисером кліпу на нову пісню став Богдан Буневич. Головна ідея відео - у тому, як легко уява може перетворити мистецьку творчість на реальність.

У кліпі BRYANGIN створює фантазійний світ та образ дівчини, у яку закохується. Творчість артиста стає простором, де він малює не лишень картину, а й почуття.

BRYANGIN (фото: instagram.com/bryangin_)

"BRYANGIN створює образ дівчини з очима кольору безодні, які зачаровують його загадковістю і глибиною. Під час виконання пісні співак віддається миті, танцюючи з уявною коханою. Це відображає головну силу мистецтва - воно оживляє почуття", - каже режисер.

 

Додамо, що BRYANGIN - нове ім’я в українському шоубізі. Однак молодий артист уже встиг потужно заявити про себе на попсцені.

BRYANGIN (фото: instagram.com/bryangin_)

Зокрема нещодавно він відіграв перший великий сольний концерт із живим бендом в Osocor Residence.

Під час виступу лунали вже відомі хіти BRYANGIN - "Закоханий", "Таке вперше", "Вона" і "Фурія". 

 

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