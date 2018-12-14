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В Днепре трамвай с пассажирами на ходу слетел с рельсов (фото)

STYLERЖизнь    14.12.2018 - 19:17
В Днепре трамвай с пассажирами на ходу слетел с рельсов (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Что стало причиной аварии в настоящее время неизвестно

В Днепре произошел инцидент - трамвай во время движения слетел с рельсов, из-за чего в течение нескольких часов электротранспорт в городе был парализован. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает "Сегодня" со ссылкой на пресс-службу КП "Днепровский электротранспорт".

Как отмечается, в трамвае №12 на момент ДТП были пассажири, но к счастью никто не пострадал.

Авария произошла утром около половины девятого на проспекте Богдана Хмельницкого.

 

Фото: segodnya.ua

В настоящее время неизвестно, что стало причиной аварии.

По состоянию на 14:00 движение трамваев было восстановлено.

"Сейчас уже все ездит в обе стороны", – сказали в КП.

Ранее сообщалось, что недавно в Харькове произошло трамвайное ДТП - столкнулись трамваи маршрутов номер шесть и восемь, которые решили устроить "гонки". В результате аварии пострадало двое пассажиров,  которые получили ранения. 

Также мы писали о том, что во Львове пассажир трамвая напал на контроллера, который требовал предъявить льготные документы. 

Напомним, ранее в декабре в Харькове пассажиры вынуждены были сами толкать трамвай 27-го маршрута

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