В Днепре трамвай с пассажирами на ходу слетел с рельсов (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Что стало причиной аварии в настоящее время неизвестно

В Днепре произошел инцидент - трамвай во время движения слетел с рельсов, из-за чего в течение нескольких часов электротранспорт в городе был парализован. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает "Сегодня" со ссылкой на пресс-службу КП "Днепровский электротранспорт".

Как отмечается, в трамвае №12 на момент ДТП были пассажири, но к счастью никто не пострадал.

Авария произошла утром около половины девятого на проспекте Богдана Хмельницкого.

Фото: segodnya.ua

В настоящее время неизвестно, что стало причиной аварии.

По состоянию на 14:00 движение трамваев было восстановлено.

"Сейчас уже все ездит в обе стороны", – сказали в КП.

Ранее сообщалось, что недавно в Харькове произошло трамвайное ДТП - столкнулись трамваи маршрутов номер шесть и восемь, которые решили устроить "гонки". В результате аварии пострадало двое пассажиров, которые получили ранения.

Также мы писали о том, что во Львове пассажир трамвая напал на контроллера, который требовал предъявить льготные документы.

Напомним, ранее в декабре в Харькове пассажиры вынуждены были сами толкать трамвай 27-го маршрута.

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Видео: РБК-Украина