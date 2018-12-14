ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Дніпрі трамвай з пасажирами на ходу злетів з рейок (фото)

STYLERЖиття    14.12.2018 - 19:17
У Дніпрі трамвай з пасажирами на ходу злетів з рейок (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Що стало причиною аварії, наразі невідомо

У Дніпрі стався інцидент - трамвай під час руху злетів з рейок, внаслідок чого протягом кількох годин електротранспорт у місті був паралізований. Про це в п'ятницю, 14 грудня, повідомляє "Сьогодні" із посиланням на прес-службу КП "Дніпровський електротранспорт".

Як зазначається, в трамваї №12 на момент ДТП були пасажири, але на щастя ніхто не постраждав.

Аварія сталася вранці близько половини дев'ятого на проспекті Богдана Хмельницького.

 

Фото: segodnya.ua

В даний час невідомо, що стало причиною аварії.

За станом на 14:00 рух трамваїв було відновлено.

"Зараз вже все їздить в обидві сторони", – сказали в КП.

Раніше повідомлялося, що нещодавно у Харкові відбулося трамвайне ДТП - зіткнулися трамваї маршрутів номер шість і вісім, які вирішили влаштувати "гонки". У результаті аварії постраждало двоє пасажирів, які отримали поранення.

Також ми писали про те, що у Львові пасажир трамвая напав на контролера, який вимагав пред'явити пільгові документи.

Нагадаємо, раніше в грудні в Харкові пасажири змушені були самі штовхати трамвай 27-го маршруту.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

У Києві завтра буде змінено маршрути громадського транспорту, який слідує через центр У Дніпрі біля школи вантажівка провалилася під землю
Новини України ФК Дніпротранспорттрамвай
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся