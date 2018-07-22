Драка футбольных фанов в Одессе: врачи сообщили о состоянии пострадавших полицейских

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Двое полицейских получили телесные повреждения

21 июля в Одессе была напряженная обстановка. Должны были встретиться два футбольных клуба – "Динамо" и "Шахтер". Но накануне матча встретились болельщики этих команд. В результате драк были задержаны 14 человек и госпитализированы двое полицейских. Об этом сообщает "112.ua".

Руслан Форостяк, советник главы полиции Одесской области, сообщил следующее: "Двое полицейских получили телесные повреждения. У одного из них легкие (повреждения), второй правоохранитель находится в лечебном учреждении, и состояние его здоровья квалифицируется как средней тяжести".

На протяжении дня было установлено 2 драки между фанатами. Одна возле дельфинария "Немо", вторая на Маразлиевской улице. Во время последней и пострадали сотрудники полиции.

В течение дня в отделение были доставлены 14 фанатов, на семерых из них были составлены протоколы за хулиганство, а против двоих открыто дело по статье 296 УК.

Кстати, датских футбольных фанатов оштрафовали за нецензурное полотно, вывешенное во время матча с Австралией.

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Видео: (video.rbc.ua)