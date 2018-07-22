Бійка футбольних фанів в Одесі: лікарі повідомили про стан постраждалих поліцейських

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Двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження

21 липня в Одесі була напружена обстановка. Повинні були зустрітися два футбольних клуби – "Динамо" і "Шахтар". Але напередодні матчу зустрілися вболівальники цих команд. В результаті бійок було затримано 14 осіб госпіталізовано, двоє поліцейських. Про це повідомляє "112.ua".

Руслан Форостяк, радник глави поліції Одеської області, повідомив наступне: "Двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження. В одного з них легкі (пошкодження), другий правоохоронець перебуває в лікувальному закладі, і стан його здоров'я кваліфікується як середньої тяжкості".

Протягом дня було встановлено 2 бійки між фанатами. Одна біля дельфінарію "Немо", друга на вулиці Маразліївській. Під час останньої і постраждали співробітники поліції.

На протязі дня у відділення були доставлені 14 фанатів, на сімох з них були складені протоколи за хуліганство, а проти двох відкрито справу за статтею 296 КК.

До речі, датських футбольних фанатів оштрафували за нецензурне полотно, вивішене під час матчу з Австралією.

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Відео: (video.rbc.ua)