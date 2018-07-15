Датских футбольных фанатов оштрафуют за "большие сиськи" (фото)

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Датские фанаты футбола не считают себя виноватыми

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на нецензурное полотно, вывешенное фанатами футбола во время матча с Австралией 21 июня на стадионе "Самара-арена". Так, Дания будет обязана выплатить штраф за неподобающее поведение болельщиков сборной. Об этом сообщает "Чемпионат".

Под "неподобающим поведением" имеется ввиду растяжка сексистского баннера "store patter", который переводится как "большие сиськи".

Международная федерация футбола считает, подобные сексистские выражения в сторону женщин недопустимым. Особенно в массовых скоплениях людей. ФИФА не смогла оставить инцидент без внимания.

Фотография баннера была опубликована пользователем в Instagram.

Фото: (instagram.com/ nick_pedersen87)

"Кто выиграл сегодня? Это была Дания! Привет. Хей-хей, это большие сиськи!" — песня с такими словами появилась в социальной сети на странице игрока сборной Матиаса Йоргенсена ранее.

Допис, поширений Herrelandsholdet (@landsholdet) 14 Лис 2017 р. о 3:52 PST

Видео: (instagram.com/landsholdet)

Напомним, что футбольные чиновники оправдали спортсмена после того, как он сказал "Слава Украине".

Видео: (video.rbc.ua)