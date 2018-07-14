"Усвоили урок с рейтингом": в ФИФА определились, что делать с Видой

STYLER LIFE 14.07.2018 - 17:51
Фото: Домагой Вида (instagram com domagojvida) Фото: Домагой Вида (instagram com domagojvida)

Футбольные чиновники оправдали спортсмена после "полного анализа"

Международная федерация футбола решила не наказывать хорватского футболиста Домагоя Виду за фразы "Слава Украине" и "Белград, гори". Об этом сообщил журналист BBC Ричард Конвей в Twitter .

"После "полного анализа" второго видео с участием Виды установили, что оно было записано перед тем, как ФИФА объявила о своем первом решении о наказании Виды. Никакого дополнительного нарушения правил ФИФА не было", - говорится в сообщении.

В то же время пользователи сети уточнили, что могло повлиять на решение чиновников.

"Ну и правильно. Видео трехгодичной давности. И разговор вообще-то был о встрече в кабаке в Киеве. Не надо передергивать", - сказал пользователь "боец".

"Скорее, усвоили урок с обвалом рейтинга и звонком в швейцарский офис ФИФА", - подчеркнул юзер "Сердитый бандерлог".

"Возможно, в ФИФА вернулся здравый смысл?", - сказал пользователь Роман Москаль.

Кстати, депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров нашел в фразе "Слава Украине" хорватского футболиста Домагоя Виды признаки экстремизма. Следует уточнить, что наказание по данной статье предусматривает штраф в размере до трехсот тысяч рублей, арест на срок от четырех до шести месяцев или же лишение свободы на срок до трех лет.

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