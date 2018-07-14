"Засвоїли урок з рейтингом": у ФІФА визначилися, що робити з Відою

Фото: Домагой Віда (instagram com domagojvida)

Футбольні чиновники виправдали спортсмена після "повного аналізу"

Міжнародна федерація футболу вирішила не карати хорватського футболіста Домагоя Віду за фрази "Слава Україні" і "Белград, горі". Про це повідомив журналіст BBC Річард Конвей Twitter .

"Після "повного аналізу" другого відео з участю Віди встановили, що воно було записане перед тим, як ФІФА оголосила про своє перше рішення про покарання Віди. Ніякого додаткового порушення правил ФІФА не було", - йдеться в повідомленні.

У той же час користувачі мережі уточнили, що могло вплинути на рішення чиновників.

"Ну і правильно. Відео трирічної давності. І розмова взагалі-то був про зустрічі в шинку в Києві. Не треба пересмикувати", - сказав користувач "боєць".

"Швидше, засвоїли урок з обвалом рейтингу і дзвінком у швейцарський офіс ФІФА", - підкреслив юзер "Сердитий бандерлогів".

"Можливо, в ФІФА повернувся здоровий глузд?", - сказав користувач Роман Москаль.

До речі, депутат Державної думи РФ Євгеній Федоров знайшов у фразі "Слава Україні" хорватського футболіста Домагоя Віди ознаки екстремізму. Слід уточнити, що покарання за цією статтею передбачає штраф у розмірі до трьохсот тисяч рублів, арешт на строк від чотирьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

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