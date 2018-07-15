Датських футбольних фанатів оштрафують за "великі цицьки" (фото)

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Данські фанати футболу не вважають себе винуватими

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відреагувала на нецензурне полотно, вивішене фанатами футболу під час матчу з Австралією 21 червня на стадіоні "Самара-арена". Так, Данія буде зобов'язана виплатити штраф за неналежну поведінку вболівальників збірної. Про це повідомляє "Чемпіонат".

Під "неналежною поведінкою" мається на увазі розтяжка сексистського банера "store patter", який перекладається як "великі сиськи".

Міжнародна федерація футболу вважає, подібні сексистські висловлювання в бік жінок неприпустимими. Особливо в масових скупченнях людей. ФІФА не змогла залишити інцидент без уваги.

Фотографія банера була опублікована користувачем в Instagram.

Фото: (instagram.com/ nick_pedersen87)

"Хто виграв сьогодні? Це була Данія! Привіт. Хей-хей, це великі сиськи!" — пісня з такими словами з'явилася в соціальній мережі на сторінці гравця збірної Матіаса Йоргенсена раніше.

Допис, поширений Herrelandsholdet (@landsholdet) 14 Лис 2017 р. о 3:52 PST

Відео: (instagram.com/landsholdet)

Нагадаємо, що футбольні чиновники виправдали спортсмена після того, як він сказав "Слава Україні".

Відео: (video.rbc.ua)