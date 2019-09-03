Друг Зеленского рассказал, как познакомил его с будущей первой леди: все подробности

Владимир Зеленский учился в одной школе со своей супругой Еленой, но был на пару лет старше. Об этом рассказал друг детства Зеленского Александр Пикалов, который также является художественным руководителем "Студии Квартал 95", в интервью Украинской правде.

Пикалов отметил, что один раз взял у Елены видеокассету с фильмом. А когда пришло время ее отдавать, то он отправил Зеленского вместо себя. Стоит отметить, что Пикалов также был свидетелем на их свадьбе.

Владимир и Елена Зеленские (фото: Униан)

Пикалов сообщил, что Елена Зеленская продолжает работать в студии, и их кабинеты находятся рядом. По его словам, Зеленским сложно сейчас и они сильно устают из-за того, что вокруг низ много шумихи, все вокруг говорят и пишут о них.

Пикалов также рассказал, что его не обрадовала новость о том, что Зеленский решил пойти в политику и баллотировался в президенты. Но, не смотря на это, он его поддерживал во время предвыборной кампании.

Стоит отметить, что Пикалов также рассказал о том, какой истинный характер у Зеленского. По его словам, президент достаточно жесткий человек и руководитель.

Напомним, что стало известно о том, как Зеленский оценил первый концерт "Квартала 95" без него. Он уточнил, почему на концерте "Квартала" не прозвучал традиционный джингл.