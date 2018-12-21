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Эксперт рассказал, будет ли "скачок" доллара перед праздниками

STYLERЖизнь    21.12.2018 - 18:04
Эксперт рассказал, будет ли "скачок" доллара перед праздниками
Коллаж РБК-Украина

Специалист отметил, что гривны в 2018 году был стабильным

Существенного скачка доллара, как это наблюдалось перед новогодними праздниками в предыдущие два года, не прогнозируется. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Совета Национального Банка Украины Богдан Данилишин.

Он подвел экономические итоги 2018 года и сообщил, что предновогодний прыжок доллара пока не прогнозируется. Также эксперт отметил, что спокойное принятие Бюджета на 2019 год – лучшее доказательство того, что бюджет является реалистичным и сбалансированным.

"Пока нет предпосылок для повторения ситуаций декабря 2016 и декабря 2017 года, когда правительство тратило большие объемы средств (например, в прошлом году за декабрь остаток средств на едином казначейском счете уменьшился в 10,6 раза), что приводило к девальвации гривны. Надеюсь, мы делаем первый шаг к надлежащему уровню координации фискальной и монетарной политики", – написал эксперт.

Он отметил, что курс гривны в 2018 году продемонстрировал свою стабильность и по состоянию на 20 декабря гривна укрепилась по отношению к доллару на 0,75%

"В этом году валюты развивающихся рынков были подвержены девальвации – из-за роста ставки ФРС, что повлекло за собой отток капитала из развивающихся рынков, а также из-за сильных финансово-экономические потрясения в Аргентине и Турции. Но гривня чувствовала себя гораздо лучше большинства валют стран с развивающимися рынками", – рассказал Данилишин. 

Напомним, ранее мы писали о том, что курс доллара снизился на межбанке 21 декабря.

А также рассказывали о том, что Национальный Банк Украины понизил справочный курс доллара на 15 копеек.

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Новости Украины Курс доллараКурс гривныБогдан Данилишин
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