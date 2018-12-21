Експерт розповів, чи буде "стрибок" долара перед святами

Колаж РБК-Україна

Фахівець зазначив, що гривні в 2018 році був стабільним

Істотного стрибка долара, як це спостерігалося перед новорічними святами в попередні два роки, не прогнозується. Про це написав на своїй сторінці в Facebook глава Ради Національного Банку України Богдан Данилишин.

Він підвів економічні підсумки 2018 року і повідомив, що передноворічний стрибок долара поки не прогнозується. Також експерт зазначив, що спокійне прийняття Бюджету на 2019 рік – найкращий доказ того, що бюджет є реалістичним і збалансованим.

"Поки немає передумов для повторення ситуацій грудня 2016 грудня 2017 року, коли уряд витрачав великі обсяги коштів (наприклад, в минулому році за грудень залишок коштів на єдиному казначейському рахунку зменшився в 10,6 рази), що призводило до девальвації гривні. Сподіваюся, ми робимо перший крок до належного рівня координації фіскальної та монетарної політики", – написав експерт.

Він зазначив, що курс гривні в 2018 році продемонстрував свою стабільність і станом на 20 грудня гривня зміцнилася по відношенню до долара на 0,75%

"У цьому році валюти ринків, що розвиваються, були схильні до девальвації – через зростання ставки ФРС, що спричинило відтік капіталу з ринків, що розвиваються, а також через сильні фінансово-економічні потрясіння в Аргентині і Туреччини. Але гривня відчувала себе набагато краще більшості валют країн з ринками, що розвиваються", – розповів Данилишин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що курс долара знизився на міжбанку 21 грудня.

А також розповідали про те, що Національний Банк України знизив довідковий курс долара на 15 копійок.