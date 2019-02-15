Гривне грозит обвал: эксперты предупредили украинцев

Коллаж: РБК-Украина

Эксперты рассказали об угрозе девальвации гривны

На днях Нацбанк повысил официальный курс доллара, а в то же время эксперты предупредили украинцев о возможном искусственном понижении процентных ставок по банковским кредитам. Об этом сообщает "Апостроф".

По словам исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, если ставка по кредитам упадет до 10% или снизиться до европейского уровня, то начнется резкий рост кредитования.

При этом у украинцев на руках появится больше денег, и они будут больше покупать. Но так, как экономика Украины находится в плачевном состоянии, то будет увеличиваться импорт, что в свою очередь вызовет девальвационные риски.

Другой эксперт Совета Национального банка Украины Виталий Шапран заявил, что искусственное снижение ставок может стать причиной банковского кризиса, который может обвалить ВВП Украины на 5-10%.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса отметил, что единственный способ получить большое количество дешевых денег - это напечатать их, но такой сценарий приведет к инфляции и падению гривны.

Напомним, что эксперты оценили вероятность роста курса доллара до 30 гривен за доллар.

Ранее сообщалось, что аналитики дали прогноз курса доллара после выборов, которые пройдут 31 марта 2019 года.