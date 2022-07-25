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Экспеты рассказали, кто может во время войны обратиться к врачу без декларации

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 10:50
Экспеты рассказали, кто может во время войны обратиться к врачу без декларации Кто может обратиться к врачу без декларации (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за войны многие люди были вынуждены покинуть свои дома. Поэтому доступ к семейному врачу стал невозможным.

Кто может обратиться к врачу без декларации, сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

Как получить помощь

В частности, если человек переехал в другой город или область и нуждаетесь в помощи семейного врача, то нужно обратиться в ближайшую амбулаторию или центр первичной помощи. Специалисты отмечают, что новую декларацию для этого заключать не нужно.

Также, если вы живете там, где и раньше, а ваш врач сменил место жительства, то медицинское учреждение должно предложить замену. В случае необходимости вы сможете заключить новую декларацию.

Кроме того, вы можете поддерживать связь со своим врачом дистанционно, даже если вы находитесь в разных уголках страны. По телефону или мессенджеру сейчас можно получить консультацию, рецепт на "Доступные лекарства" и электронное направление.

Без направления можно обратиться к: гинекологу, психиатру, наркологу, стоматологу, фтизиатру, к врачу, у которого находитесь под наблюдением с хроническими заболеваниями.

Какую информацию можно получить в контакт-центре

Добавим, что за первичной медпомощью можно обратиться в ближайшую амбулаторию без декларации. Чтобы найти учреждение, звоните 16-77.

Какую информацию предоставят специалисты:

  • Перечень бесплатных услуг по Программе медицинских гарантий;
  • Где найти семейного врача, терапевта или педиатра;
  • Контакты медучреждений, имеющих договор с НСЗУ на оказание той или иной помощи;
  • Какие препараты включены в программу "Доступные лекарства", как и где их получить;
  • Как и где получить инсулины бесплатно.

Ранее мы сообщали, к кому обращаться во время войны за лечением и рецептами.

Также мы писали, что антибиотики в Украине продавать по рецепту.

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