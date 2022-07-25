Експерти розповіли, хто може під час війни звернутися до лікаря без декларації

Через війну багато людей були змушені покинути свої домівки. Тому доступ до сімейного лікаря став неможливим.

Хто може звернутися до лікаря без декларації, повідомили в Національній Службі здоров'я України.

Як отримати допомогу

Зокрема, якщо людина переїхала в інше місто чи область і потребуєте допомоги сімейного лікаря, то потрібно звернутися у найближчу амбулаторію або центр первинної допомоги. Фахівці зазначають, що нову декларацію для цього укладати не потрібно.

Також, якщо ви живете там, де і раніше, а ваш лікар змінив місце проживання, то медичний заклад повинен запропонувати заміну. У разі потреби ви зможете укласти нову декларацію.

Окрім того, ви можете підтримати зв'язок зі своїм лікарем дистанційно, навіть якщо ви в різних куточках країни. Телефоном чи месенджером зараз можна отримати консультацію, рецепт на "Доступні ліки" та електронне направлення.

Без направлення можна звернутись до: гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, фтизіатра, до лікаря, у якого перебуваєте під наглядом із хронічними захворюваннями.

Яку інформацію можна отримати у контакт-центрі

Додамо, що за первинною меддопомогою можна звернутися до найближчої амбулаторії без декларації. Щоб знайти заклад, телефонуйте 16-77.

Яку інформацію нададуть фахівці: