Евгений Карась рассказал, когда закончится война: "в августе попарим ножки в Севастополе"

Война России против Украины может закончиться уже этим летом. Конечно же, речь идет о победном для нашего государства завершении военных действий.
Такое мнение высказал активист и воин ВСУ Евгений Карась в эфире "Зіркового шляху" на канале "Украина".
Карась, которого называют "лысым из ВСУ, который умеет успокоить", убежден: уже в мае Украина получит немало вооружение от западных партнеров.
Это поможет нашей стране уже этим летом одолеть врага.
Евгений Карась (фото: t.me/KARAS_EVGEN)
Но о точных датах, сколько еще продлится война за независимость, пока сложно говорить.
"Когда это завершится у нас, оно возникнет во многих уголках мира. Это как с коронавирусом. У кого первым было, про того все и забыли", - говорит военный.
"Все выглядит так, что в июне начнется контрнаступление, не знаю, какой будет динамика, ход, но мы себе планируем в августе попарить ножки в Севастополе", - добавляет он.
Евгений Карась защищает Украину на фронте (фото: t.me/KARAS_EVGEN)
Также в эфире Евгений высказался о вероятности применения Путиным и его прихвостнями ядерного оружия.
По мнению воина, ядерный удар со стороны РФ мало вероятен.
"Это лишь заготовка России под дипломатические переговоры, чтобы выйти из конфликта", - уверен Карась.
Он считает, что хозяин Кремля будет использовать аргумент, что он имеет доступ к ядерному оружию, исключительно для нагнетания атмосферы.
В то же время военный эксперт Алексей Арестович считает, что российские оккупанты устраивают затяжную войну, чем хотят истощить Украину и дискредитировать нашу страну в глазах западных партнеров.
Ранее экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж озвучил "задачу номер один" для Путина на ближайшее время.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина будет считать победой в этой войне за независимость.