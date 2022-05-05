Евгений Карась рассказал, когда закончится война: "в августе попарим ножки в Севастополе"

Когда закончится война

Карась, которого называют "лысым из ВСУ, который умеет успокоить", убежден: уже в мае Украина получит немало вооружение от западных партнеров.

Это поможет нашей стране уже этим летом одолеть врага.

Евгений Карась (фото: t.me/KARAS_EVGEN)

Но о точных датах, сколько еще продлится война за независимость, пока сложно говорить.

"Когда это завершится у нас, оно возникнет во многих уголках мира. Это как с коронавирусом. У кого первым было, про того все и забыли", - говорит военный.

"Все выглядит так, что в июне начнется контрнаступление, не знаю, какой будет динамика, ход, но мы себе планируем в августе попарить ножки в Севастополе", - добавляет он.

Евгений Карась защищает Украину на фронте (фото: t.me/KARAS_EVGEN)

Россия применит ядерное оружие?

Также в эфире Евгений высказался о вероятности применения Путиным и его прихвостнями ядерного оружия.

По мнению воина, ядерный удар со стороны РФ мало вероятен.

"Это лишь заготовка России под дипломатические переговоры, чтобы выйти из конфликта", - уверен Карась.

Он считает, что хозяин Кремля будет использовать аргумент, что он имеет доступ к ядерному оружию, исключительно для нагнетания атмосферы.