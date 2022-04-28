ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Генерал озвучил "задачу номер один" для Путина в Украине

Новина українською →
Четверг 28 апреля 2022 12:36
Генерал озвучил "задачу номер один" для Путина в Украине Путин хочет захватить всю Украину, считает Николай Маломуж (фото: Sasha Mordovets / Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Россия в ближайшее время будет пытаться захватить как можно больше украинских территорий.

Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж в эфире Апостроф TV.

По его словам, "задача номер один" для Путина - полный захват Донецкой и Луганской областей, а также частично Харьковской области.

Также глава Кремля не оставляет надежд "подмять" под РФ Мариуполь, который является сейчас символом устойчивости украинских воинов.

"В данной ситуации это задача номер один. Может, Путин и говорил не штурмовать "Азовсталь", но идет бомбардировка, идут постоянные атаки. Задача перед военными России - захватить Мариуполь, а затем перебросить оттуда основные силы на направления Донецкой и Луганской областей, чтобы эффективно проводить наступательные операции," - говорит Маломуж.

"С другой стороны, не нужно забывать о Изюмском направлении, которое сегодня чрезвычайно важно для проведения "специальных операций" агрессора по окружению Вооруженных сил Украины, проведению атак с флангов. И, разумеется, это юг Украины, где сегодня у врага значительные потери", - подытожил генерал.

Ранее мы писали, о том, что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина.

Читайте также о том, кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
LITE
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ