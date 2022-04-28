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Генерал озвучив "завдання номер один" для Путіна в Україні

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Четвер 28 квітня 2022 12:36
Генерал озвучив "завдання номер один" для Путіна в Україні Путін хоче захопити всю Україну, вважає Микола Маломуж (фото: Sasha Mordovets / Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Росія найближчим часом намагатиметься захопити якомога більше українських територій.

Таку думку висловив екс-глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж в ефірі Апостроф TV.

За його словами, "завдання номер один" для Путіна - повне захоплення Донецької та Луганської областей, а також частково Харківської області.

Також глава Кремля не залишає надій "підім'яти" під РФ Маріуполь, який є зараз символом стійкості українських воїнів.

"У даній ситуації це завдання номер один. Може, Путін і говорив не штурмувати "Азовсталь", але йде бомбардування, йдуть постійні атаки. Завдання перед військовими Росії - захопити Маріуполь, а потім перекинути звідти основні сили на напрямки Донецької та Луганської областей, щоб ефективно проводити наступальні операції," - говорить Маломуж.

"З іншого боку, не потрібно забувати про Ізюмський напрям, який сьогодні надзвичайно важливий для проведення "спеціальних операцій" агресора по оточенню Збройних сил України, проведення атак з флангів. І, зрозуміло, це південь України, де сьогодні у ворога значні втрати", - підсумував генерал.

Раніше ми писали, про те, що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна.

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