Генерал озвучив "завдання номер один" для Путіна в Україні

За його словами, "завдання номер один" для Путіна - повне захоплення Донецької та Луганської областей, а також частково Харківської області.

Також глава Кремля не залишає надій "підім'яти" під РФ Маріуполь, який є зараз символом стійкості українських воїнів.

"У даній ситуації це завдання номер один. Може, Путін і говорив не штурмувати "Азовсталь", але йде бомбардування, йдуть постійні атаки. Завдання перед військовими Росії - захопити Маріуполь, а потім перекинути звідти основні сили на напрямки Донецької та Луганської областей, щоб ефективно проводити наступальні операції," - говорить Маломуж.

"З іншого боку, не потрібно забувати про Ізюмський напрям, який сьогодні надзвичайно важливий для проведення "спеціальних операцій" агресора по оточенню Збройних сил України, проведення атак з флангів. І, зрозуміло, це південь України, де сьогодні у ворога значні втрати", - підсумував генерал.