RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євген Карась розповів, коли закінчиться війна: "в серпні попаримо ніжки у Севастополі"

Євген Карась (фото: t.me/KARAS_EVGEN)
Автор: Дмитрий Войналович

Війна Росії проти України може закінчитися вже цього літа. Звісно ж, мова йде про переможне для нашої держави завершення військових дій.

Таку думку висловив активіст та воїн ЗСУ Євген Карась у ефірі "Зіркового шляху" на каналі "Україна".

Коли закінчиться війна

Карась, якого називають "лисим із ЗСУ, який вміє заспокоїти", переконаний: вже у травні Україна отримає чимало озброєння від західних партнерів.

Це допоможе нашій країні вже цього літа здолати ворога.

Євген Карась (фото: t.me/KARAS_EVGEN)

Але про точні дати, скільки ще триватиме війна за незалежність, поки складно говорити.

"Коли це завершиться у нас, воно виникне в багатьох куточках світу. Це як з коронавірусом. У кого першим було, про того всі і забули", - каже військовий.

"Все виглядає так, що у червні почнеться контрнаступ, не знаю, якою буде динаміка, перебіг, але ми собі плануємо в серпні попарити ніжки у Севастополі", - додає він.

Євген Карась захищає Україну на фронті (фото: t.me/KARAS_EVGEN)

Росія застосує ядерну зброю?

Також у ефірі Євген висловився про ймовірність застосування Путіним і його посіпаками ядерної зброї.

На думку воїна, ядерний удар з боку РФ мало ймовірний.

"Це лише заготовка Росії під дипломатичні переговори, щоб вийти з конфлікту", - впевнений Карась.

Він вважає, що господар Кремля буде використовувати аргумент, що він має доступ до ядерної зброї, виключно для нагнітання атмосфери.

У той же час військовий експерт Олексій Арестович вважає, що російські окупанти влаштовують затяжну війну, чим хочуть виснажити Україну і дискредитувати нашу країну в очах західних партнерів.

Раніше екс-глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж озвучив "завдання номер один" для Путіна на найближчий час.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна буде вважати перемогою у цій війні за незалежність.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна в Україні