Євген Карась розповів, коли закінчиться війна: "в серпні попаримо ніжки у Севастополі"

Коли закінчиться війна

Карась, якого називають "лисим із ЗСУ, який вміє заспокоїти", переконаний: вже у травні Україна отримає чимало озброєння від західних партнерів.

Це допоможе нашій країні вже цього літа здолати ворога.

Євген Карась (фото: t.me/KARAS_EVGEN)

Але про точні дати, скільки ще триватиме війна за незалежність, поки складно говорити.

"Коли це завершиться у нас, воно виникне в багатьох куточках світу. Це як з коронавірусом. У кого першим було, про того всі і забули", - каже військовий.

"Все виглядає так, що у червні почнеться контрнаступ, не знаю, якою буде динаміка, перебіг, але ми собі плануємо в серпні попарити ніжки у Севастополі", - додає він.

Євген Карась захищає Україну на фронті (фото: t.me/KARAS_EVGEN)

Росія застосує ядерну зброю?

Також у ефірі Євген висловився про ймовірність застосування Путіним і його посіпаками ядерної зброї.

На думку воїна, ядерний удар з боку РФ мало ймовірний.

"Це лише заготовка Росії під дипломатичні переговори, щоб вийти з конфлікту", - впевнений Карась.

Він вважає, що господар Кремля буде використовувати аргумент, що він має доступ до ядерної зброї, виключно для нагнітання атмосфери.