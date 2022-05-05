Євген Карась розповів, коли закінчиться війна: "в серпні попаримо ніжки у Севастополі"

Війна Росії проти України може закінчитися вже цього літа. Звісно ж, мова йде про переможне для нашої держави завершення військових дій.
Таку думку висловив активіст та воїн ЗСУ Євген Карась у ефірі "Зіркового шляху" на каналі "Україна".
Карась, якого називають "лисим із ЗСУ, який вміє заспокоїти", переконаний: вже у травні Україна отримає чимало озброєння від західних партнерів.
Це допоможе нашій країні вже цього літа здолати ворога.
Євген Карась (фото: t.me/KARAS_EVGEN)
Але про точні дати, скільки ще триватиме війна за незалежність, поки складно говорити.
"Коли це завершиться у нас, воно виникне в багатьох куточках світу. Це як з коронавірусом. У кого першим було, про того всі і забули", - каже військовий.
"Все виглядає так, що у червні почнеться контрнаступ, не знаю, якою буде динаміка, перебіг, але ми собі плануємо в серпні попарити ніжки у Севастополі", - додає він.
Євген Карась захищає Україну на фронті (фото: t.me/KARAS_EVGEN)
Також у ефірі Євген висловився про ймовірність застосування Путіним і його посіпаками ядерної зброї.
На думку воїна, ядерний удар з боку РФ мало ймовірний.
"Це лише заготовка Росії під дипломатичні переговори, щоб вийти з конфлікту", - впевнений Карась.
Він вважає, що господар Кремля буде використовувати аргумент, що він має доступ до ядерної зброї, виключно для нагнітання атмосфери.
У той же час військовий експерт Олексій Арестович вважає, що російські окупанти влаштовують затяжну війну, чим хочуть виснажити Україну і дискредитувати нашу країну в очах західних партнерів.
Раніше екс-глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж озвучив "завдання номер один" для Путіна на найближчий час.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна буде вважати перемогою у цій війні за незалежність.