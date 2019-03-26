Евровидение 2019 под угрозой срыва: все оказалось очень серьезно

Евровидение 2019, которое должно пройти с 14 по 18 в столице Израиле Тель-Авиве, может сорваться. Причина - угрозы нарушения безопасности.

По информации западных СМИ, о том, что международный песенный конкурс Евровидение могут перенести в другой город или даже страну, заговорили после того, как в понедельник террористами ХАМАС была выпущена ракета, которая разнесла дом в Мишмерете (это всего в чуть менее 20 км от непосредственного места проведения конкурса).

Место обстрела Израиля (фото: twitter.com USAmbIsrael)

Представители делегаций некоторых стран-участниц, обеспокоенные ситуацией в Израиле, уже обратились к руководству конкурса с соответствующим заявлением. В ответ на это, правда, Европейский вещательный союз объявил, что подготовка к конкурсу продолжается, а речи о переносе музыкального действа даже не идет.

"Мы работаем с израильскими властями, чтобы обеспечить все меры безопасности и комфорта для всех, кто готовится к Евровидению в мае и участвует в нем, а также внимательно следим за ситуацией в Израиле. Только война или крупномасштабная военная операция может помешать проведению конкурса", - отметили в союзе.

При этом организаторы отказались ответить на вопрос, что произойдет, если делегации из разных стран, в случае повторения подобных террористических актов, будут избегать приезда в Израиль.

Место, где пройдет Евровидение 2019 (фото: eurovisionworld.com)

Между прочим, в столице Израиля уже во всю ведутся работы по обустройству зала и площадок. А недавно в сеть слили первые кадры главной сцены Евровидения 2019.