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Евровидение угодило в международный скандал: что произошло

STYLERЖизнь    22.03.2019 - 16:20
Евровидение угодило в международный скандал: что произошло
Евровидение 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Евровидение 2019 может остаться без участника одной из стран

Евровидение 2019 стало фигурантом еще одного скандала, в этот раз – международного. Франция пригрозила бойкотировать международный конкурс и не отправлять своего участника в Израиль.

Причиной негодования французов стал израильский комедийный сериал с рабочим названием "12 баллов", который находится на данный момент в производстве вещательной корпорации КАН. Съемки начались в январе 2019 года.

В основу сюжета сериала легла история молодого француза –мусульманина, который выдает себя за гомосексуалиста. Он отправляется на музыкальный конкурс в Израиль, а Моссад его подозревает в связях с террористами ИГИЛ.

Информация о съемках сериала дошла до управления государственного телерадиовещания Франции. Посмотреть отснятые серии они не смогли, но возмутились таким сюжетом и пригрозили, что если Израиль выпустит фильм в эфир, то они вынуждены будут бойкотировать Евровидение 2019.

Дело в том, что Францию в 2019 году будет представлять певец марокканского происхождения Билала Ассани, который к тому же еще и представитель нетрадиционной сексуальной ориентации – он гей-андрогин.

Евровидение угодило в международный скандал: что произошло

Билал Ассани (instagram.com/iambilalhassani)

В вещательной корпорации КАН попытались объяснить, что сценарий сериала был написан до того, как Франция выбрала своего представителя на Евровидение и все это – просто совпадение.

Генеральный директор КАН Эльдад Кобленц уже заявил, что не намерен поддаваться давлению со сторону Франции и отметил, что будет отстаивать свободу слова и самовыражения.

Напомним, ранее мы писали о том, что организаторы Евровидения поругались с приглашенной звездой Мадонной из-за репертуара.

А также мы рассказывали о том, что на Евровидении разгорелся скандал из-за билетов, которые были распределены до старта продаж.

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