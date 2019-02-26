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Ездят на "честном слове": рассказали об ужасном состоянии вагонов Укрзализныци

STYLERЖизнь    26.02.2019 - 11:41
Ездят на "честном слове": рассказали об ужасном состоянии вагонов Укрзализныци
Фото: Укрзализныця (РБК-Украина)

В прошлом году "Укрзалізниця" обновила часть вагонов, но этого недостаточно, считает Валерий Довгопол

Состояние подвижного состава Укрзализныци в целом откровенно плохое, и поезда годами не обновляются. Об этом в комментарии для Styler заявил Валерий Довгопол из Общественного контроля Укрзализныци.

Впрочем, это уже давно не новость, и в обновлении нуждается большая часть вагонов. Однако тенденция к улучшению состояния подвижного состава, говорит эксперт.

"В прошлом году Укрзализныця обновила некоторую часть вагонов, капитально их отремонтировала. Тенденция обновления подвижного состава появилась сравнительно недавно, два-три года назад. До этого вообще ничего подобного не делали. На этот год в Укрзализныце также планируют закупки новых вагонов и ремонты", - добавляет Валерий Довгопол.

Можно точно сказать, что положительный процесс идет, убежден он.

"Другое дело, что идет он очень медленно, поскольку каждый год списывают в несколько раз больше вагонов, чем ремонтируют и закупают. Количество списанных вагонов намного превышает количество новых или отремонтированных. По моим личным оценкам, эта цифра больше раз в десять", - замечает эксперт и активист.

Ездят на &quot;честном слове&quot;: рассказали об ужасном состоянии вагонов Укрзализныци

Фото: Укрзализныця (РБК-Украина)

По его прогнозам, через несколько лет у нас существенно уменьшится количество подвижного состава, если не будет каких-то масштабных государственных программ по его обновлению.

"То же самое касается поездов пригородного сообщения. Там поездам тоже уже по 30-40 лет, и в своем большинстве они уже давно подлежат списанию. Ездят на "честном слове", и в условиях отсутствия государственной программы по развитию или обновлению поездов пригородного сообщения просто исчезнут как класс", - говорит он.

Напомним, ранее эксперт дал объяснение, улучшит ли повышение цены на билеты качество услуг в вагонах поездов Укрзализныци.

Кроме того, Укрзализныцю в очередной раз раскритиковали за заявление о повышении цен на билеты для пассажиров.

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