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Февральская погода: синоптики предупредили о сильных морозах

STYLERЖизнь    02.03.2019 - 08:32
Февральская погода: синоптики предупредили о сильных морозах
Погода на день в Украине - 2 марта (иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в Украине 2 марта будет холодной, в ночное время ожидаются сильные морозы

Погода в Украине 2 марта, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, будет очень холодной. Столбики термометров покажут до -7 градусов в ночное время (Сумская и Киевская область). Средняя дневная температура будет держаться на уровне -1… +2 градусов. Традиционно, теплее всего погода будет в южных областях. Осадки ожидаются только на востоке – в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Февральская погода: синоптики предупредили о сильных морозах

Погода на день в Украине - 2 марта (иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в субботний день преподнесет сюрпризы жителям северных и центральных областей, где столбики термометра покажут ночью низкие температуры – от -4 до -7 градусов. Погода в Украине 2 марта в других регионах будет теплее - в западных областях от 0… +6 днем, до -1… -6 градусов ночью, на востоке – -1… +3 градусов днем, ночью – до -7 мороза, в южных областях - 0… +5 градусов в дневное время, а ночью – до -4 градусов.

Синоптики прогнозируют возможное выпадение небольшого количества снега. При этом осадки ожидаются только в Харьковской, Сумской, Донецкой и Луганской областях. В других регионах синоптики прогнозируют переменную облачность.

Февральская погода: синоптики предупредили о сильных морозах

Погода в Украине 2 марта (скриншот: meteo.gov.ua)

Согласно народному прогнозу, "какая погода будет в этот день, такому быть и лету". Если вечером отчетливо видно месяц, будет хороший урожай. Если в этот день пойдет дождь – будет хороший урожай пшеницы и льна.

Напомним, что ранее харьковской сурок Тимка предсказал раннюю весну.

К слову, львовский сурок Маруся предсказала украинцам раннюю и теплую весну уже в средине марта.

Также сообщалось, что этой весной украинцы получат четыре дополнительных выходных дня.

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