Фудблогер из Украины "разрывает" TikTok и делится лайфхаками, которые точно упростят вам жизнь

Большей популярностью за два года стали пользоваться и фудблогеры, которые помогают новичкам осваивать новое для себя занятие, а гурманам - открывать неизведанные ранее кулинарные горизонты.

Из-за карантина у миллионов людей из разных уголков мира появилось больше свободного времени. И, естественно, все хотят проводить его с пользой. Кто-то начал заниматься спортом, другие с головой ушли в рукоделие и саморазвитие, но большинство начали отыскивать у себя кулинарные таланты. Об этом свидетельствует появление сотен и тысяч новых ресурсов и YouTube-каналов, посвященных кулинарии, оригинальным рецептам и полезным кухонным лайфхакам.

Сегодня в интервью Styler Валерий рассказывает, как хобби превратилось в призвание, размышляет о кулинарной культуре украинцев и делиться самыми дельными советами, которые точно упростят вам жизнь на кухне.

К слову, приятно, что один из таких топ-фудблогеров - украинец Валерий Пономарь. Уроженец приграничного городка Раздельная Одесской области сегодня "разрывает" TikTok своими советами, рецептами и разнообразными кулинарными лайфхаками. Каждое его видео набирает сотни тысяч просмотров, кучу лайков и комментариев. А аудитория украинца в одном лишь TikTok - более 1,9 млн юзеров со всей планеты.

О статусе фудблогера №1 в украинском TikTok

Это, в первую очередь, понимать, что все что, я делаю, приносит результат. И ко всему этому дает огромную мотивацию расти дальше.

Изначально все начиналось действительно, как хобби. И даже так продолжалось какой-то период времени.

Но на сегодняшний день хобби превратилось в мою основную занятость и начало приносить доход.

О доходах в TikTok

Основные доходы, в основном, от рекламных интеграций. Ну и, как уже известно, TikTok ввел вознаграждение для авторов цифрового полезного контента. Если ты снимаешь полезный и познавательный контент - TikTok будет вознаграждать за это.

Как ни странно, но сегодня в Украине рекламодатели и бренды еще не совсем знакомы с TikTok. Поэтому рекламы, по сравнению с другими странами, практически нет.

О самых популярных видео

Мое самое популярное видео - картофель в виде гармошки, запеченный в духовке со сливками и пармезаном. Этот ролик набрал 14 млн просмотров.

Также популярными стали рецепты приготовления скумбрии и нашего украинского сала - 12 и 10 млн просмотров соответственно.

О популярности кулинарии в современном мире

Популярность кулинарии сегодня связана с интернет-революцией, если это можно так назвать. Объясню - почему.

Ранее люди использовали рецепты из книг и газет, а сейчас они могут увидеть видео приготовления. И самое главное - в простых домашних условиях.

Также ради активности соцсетей многие известные мировые шеф-повара делятся в Instagram и TikTok своими секретами.

О личном рационе

В моем рационе обязательно должны присутствовать мясо либо рыба.

Из любимых блюд я бы назвал рыбу и мясо на углях. Но так как я готовлю очень разные блюда, не могу выделить единственное любимое. С каждым новым шедевром я думаю, что он мой любимый. Пока не рождается следующий (улыбается).

Из своего рациона я исключил полуфабрикаты: консервы, продукты холодного копчения, продукты быстрого приготовления.

А в топе моих любимых лакомств - рапаны в сливочном соусе, борщ, сало и обжаренные на сливочном масле вареники с картошкой.

5 простых, но небанальных рецептов

Салат Цезарь с шикарным лососем

Самая любимая картошка в духовке

Классическая мексиканская сальса

Нежные сырники

Самая вкусная цветная капуста

О кулинарной культуре украинцев и национальных кухнях

Могу сказать от своего лица, что в народе зачастую предпочтение любых продуктов зависит в первую очередь от финансового положения.

Но также сейчас намного доступнее приобрести, к примеру, лососевые продукты в хорошем качестве, большое изобилие фруктов в магазинах.

Единственное, что стало у нас хуже, так это качество свинины. И это совсем не радует в такой огромной аграрной стране…

Я бы советовал добавлять в свой рацион блюда японской кухни. Особенно, если есть возможность покупать свежую и качественную рыбу.

Топ-5 кухонных и кулинарных лайфхаков