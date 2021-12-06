Фудблогер з України "розриває" TikTok і ділиться лайфхаками, які точно спростять вам життя

Більшою популярністю за два роки стали користуватися і фудблогери, які допомагають новачкам освоювати нове для себе заняття, а гурманам - відкривати незвідані раніше кулінарні горизонти.

Через карантин у мільйонів людей з різних куточків світу з'явилося більше вільного часу. І, природно, всі хочуть проводити його з користю. Хтось почав займатися спортом, інші з головою поринули в рукоділля і саморозвиток, але більшість почали відшукувати у себе кулінарні таланти. Про це свідчить поява сотень і тисяч нових ресурсів і YouTube-каналів, присвячених кулінарії, оригінальним рецептам і корисним кухонним лайфхакам.

Сьогодні в інтерв'ю Styler Валерій розповідає, як хобі перетворилося на покликання, розмірковує про кулінарну культуру українців і ділитися найслушнішими порадами, які точно спростять вам життя на кухні.

До слова, приємно, що один з таких топ-фудблогерів - українець Валерій Пономар. Уродженець прикордонного містечка Роздільна Одеської області сьогодні "розриває" TikTok своїми порадами, рецептами і різноманітними кулінарними лайфхаками. Кожне його відео набирає сотні тисяч переглядів, купу лайків і коментарів. А аудиторія українця в одному лише TikTok-понад 1,9 млн юзерів з усієї планети.

Про статус фудблогера №1 в українському TikTok

Це, в першу чергу, розуміти, що все що, я роблю, приносить результат. І до всього цього дає величезну мотивацію рости далі.

Спочатку все починалося дійсно, як хобі. І навіть так тривало якийсь період часу.

Але на сьогоднішній день хобі перетворилося на мою основну зайнятість і почало приносити дохід.

Про доходи в TikTok

Основні доходи, в основному, від рекламних інтеграцій. Ну і, як вже відомо, TikTok ввів винагороду для авторів цифрового корисного контенту. Якщо ти знімаєш корисний і пізнавальний контент - TikTok буде винагороджувати за це.

Як не дивно, але сьогодні в Україні рекламодавці і бренди ще не зовсім знайомі з TikTok. Тому реклами, в порівнянні з іншими країнами, практично немає.

Про найпопулярніші відео

Моє найпопулярніше відео - картопля у вигляді гармошки, запечена в духовці з вершками і пармезаном. Цей ролик набрав 14 млн переглядів.

Також популярними стали рецепти приготування скумбрії і нашого українського сала - 12 і 10 млн переглядів відповідно.

Про популярність кулінарії в сучасному світі

Популярність кулінарії сьогодні пов'язана з інтернет-революцією, якщо це можна так назвати. Поясню - чому.

Раніше люди використовували рецепти з книг і газет, а зараз вони можуть побачити відео приготування. І найголовніше - в простих домашніх умовах.

Також заради активності соцмереж багато відомих світових шеф-кухарів діляться в Instagram і TikTok своїми секретами.

Про особистий раціон

У моєму раціоні обов'язково повинні бути присутніми м'ясо або риба.

З улюблених страв я б назвав рибу і м'ясо на вугіллі. Але так як я готую дуже різні страви, не можу виділити єдину улюблену. З кожним новим шедевром я думаю, що він мій улюблений. Поки не народжується наступний (посміхається).

Зі свого раціону я виключив напівфабрикати: консерви, продукти холодного копчення, продукти швидкого приготування.

А в топі моїх улюблених смаколиків - рапани у вершковому соусі, борщ, сало і обсмажені на вершковому маслі вареники з картоплею.

5 простих, але небанальних рецептів

Салат Цезар з шикарним лососем

Найулюбленіша картопля в духовці

Класична мексиканська сальса

Ніжні сирники

Найсмачніша кольорова капуста

Про кулінарну культуру українців та національні кухні

Можу сказати від себе, що в народі найчастіше перевага будь-яких продуктів залежить в першу чергу від фінансового становища.

Але також зараз набагато доступніше придбати, наприклад, лососеві продукти в хорошій якості, великий достаток фруктів в магазинах.

Єдине, що стало у нас гірше, так це якість свинини. І це зовсім не радує в такій величезній аграрній країні…

Я б радив додавати в свій раціон страви японської кухні. Особливо, якщо є можливість купувати свіжу і якісну рибу.

Топ-5 кухонних і кулінарних лайфхаків