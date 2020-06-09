Генпрокурор Венедиктова пожаловалась на маленькую зарплату

Генпрокурор Ирина Венедиктова пожаловалась на маленькую зарплату. По словам чиновницы, ее зарплата составила 38 тыс. грн - это не те деньги, на которые она полноценно может прожить.

Венедиктова в интервью изданию "Українські Новини" заявила, что этой суммы ей не хватает, чтобы обеспечить все необходимые расходы (а их у нее не мало). Поэтому и приходится тратить личные сбережения, которые, к слову, тоже уже потихоньку иссякают.

"Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тысяч гривен. Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому, я буду использовать запасы", - сказала глава ГПУ.

Кроме того, Венедиктова поведала, как относится к легализации легких наркотиков, которые используются, в том числе в медицинских целях.

"Все вопросы, которые касаются таких чувствительных вещей в обществе, нужно спрашивать у общества. Поэтому, такие вопросы должны решаться на референдуме. Пускай общественность определится", - сказала она и добавила, что к легализации проституции относится так же.

Напомним, что недавно Ирина Венедиктова назвала основную версию смерти нардепа Давыденко.

Ранее Венедиктова рассказала, как будут бороться с насилием в правоохранительных органах.