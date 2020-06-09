Генпрокурор Венедиктова поскаржилася на маленьку зарплату

Генпрокурор Ірина Венедіктова поскаржилася на маленьку зарплату. За словами чиновниці, її зарплата становить 38 тис. грн - це не ті гроші, на які вона може повноцінно прожити.

Венедиктова в інтерв'ю виданню "Українські Новини" заявила, що цієї суми їй не вистачає, щоб забезпечити всі необхідні витрати (а їх у неї не мало). Тому і доводиться витрачати особисті заощадження, які, до речі, теж вже потроху вичерпуються.

"Я думаю, що зараз "з'їм" всю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата "на руки" 38 тисяч гривень. Це останнє, що я отримувала. А у мене сім'я, діти, домашні тварини, яким потрібен ветеринар. Тому, я буду використовувати запаси", - сказала глава ГПУ.

Крім того, Венедиктова розповіла, як ставиться до легалізації легких наркотиків, які використовуються, в тому числі в медичних цілях.

"Всі питання, які стосуються таких чутливих речей в суспільстві, потрібно питати у суспільства. Тому, такі питання повинні вирішуватися на референдумі. Нехай громадськість визначиться", - сказала вона і додала, що до легалізації проституції відноситься так само.

Нагадаємо, що нещодавно Ірина Венедиктова назвала основну версію смерті нардепа Давиденка.

Раніше Венедиктова розповіла, як боротися з насильством в правоохоронних органах.