Герои не умирают! Потери украинских военных на Донбассе в январе

Видео: Герои погибшие в январе 2019 года (РБК-Украина)

За первый месяц 2019 года Украина потеряла 15 доблестных воинов- защитников страны. Имена Героев будут оставаться среди нас, пока мы их помним.

Голубев Николай Олегович. Погиб 1 января возле пгт Новотошковское в результате обстрела из БМП-1. Ему было всего 20 лет. Остались мать и отец.

Соломенный Иван Иванович. По предварительным данным, 1 января застрелился из табельного оружия на блокпосте возле города Кременная в Луганской области.

Тихонов Юрий Владимирович. Умер от внезапной остановки сердца 5 января в зоне проведения ООС.

Макаров Эрест Евриевич. Погиб в Мариуполе 5 января из-за неосторожного поведения с боеприпасами.

9 января в собственной квартире в Мариуполе обнаружили повешенной оперуполномоченную Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ НП Украины в Донецкой области. Имя не разглашается.

Фото: Владимир Крупский (скриншот facebook.com/studia.misto.poltava)

Крупский Владимир Владимирович. Умер 10 января из-за переохлаждения в зоне ООС. Во время перемещения бронемашины в подразделение заехал в замерзший водоем. Помощь приехала, но спасти его не успели. Остались жена, сын и дочь.

Семенюк Николай Иванович. Погиб от ранений 14 января возле поселка Гладосово. Обстрел велся из пулемета со стороны оккупированной части пгт Зайцево. Остались жена, двое сыновей и родители.

Фото: Николай Семенюк (facebook.com/72.brigade.best)

Будник Олег Васильевич. Погиб 17 января в зоне ООС. Место и обстоятельства гибели не сообщаются.

17 января в одной из воинских частей произошла страшная трагедия. Майор избил сержанта, который после инцидента потерял сознание и замерз насмерть во дворе. Когда утром сержанта обнаружили мертвым, майор застрелился из табельного оружия.

Гориенко Виталий Олегович. Погиб 20 января в зоне ООС во время выполнения своего боевого задания. Ему было всего 28 лет.

Марусенко Василий Владимирович. Внезапная смерть военного психолога настигла 24 января. Он умер в военной части в Славянске от острого панкреатита.

Баюрко Владимир Анатолиевич. Умер от внезапной остановки сердца в районе Мариуполя 24 января.

Губенко Виталий Анатолиевич. Погиб 25 января возле села Катериновка в Попаснянском районе. Военный автомобиль, в котором она находился, был обстрелян из ПТРК.

Грищук Андрей. Покончил жизнь самоубийством 25 января. Депутат Овруцкого городского совета сообщил, что причиной стали личные проблемы.

30 января в одном из сел Краматорского района, во время несения службы на опорном пункте покончил с собой молодой сержант, военнослужащий. Он выстрелил себе в голову из автомата.

Также мы сообщали о гибели бойцов, которые вернулись домой после многих месяцев в зоне ООС. Во Львовской области оплакивали Михаила Шилыка, который умер от внезапной остановки сердца.

Во Львове скончался ветеран АТО Дмитрий Власов, который в 2014 году прошел горячие точки на востоке Украины. Осталась жена и двое детей.

В Черновцах умер боец ВСУ Александр Шовк, который получил первую группу инвалидности после ранений и долгое время болел.

В Мариуполе скончался ветеран АТО Сергей Садовский. Он приехал домой на побывку, но сердце бойца внезапно перестало биться. Осталась жена и двое маленьких сыновей.

Styler выражает глубокие соболезнования родным, близким и побратимам погибших бойцов. Их подвиги не будут забыты. Их имена навсегда останутся в памяти всех украинцев. Мы победим. Слава Украине!

Напомним, ранее мы сообщали потери украинских военных на Донбассе в декабре.