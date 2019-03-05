Гладковский-младший решил "выписать люлей" журналистам (видео)

Игорь Гладковский записал видеообращение к журналистам программы "Наші гроші"

Игорь Гладковский, сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, ответил на скандальное журналистское расследование о коррупции в оборонной сфере. Сделал он это в "оригинальной" манере - записал видеопародию на программу "Наші гроші".

На видео Гладковский-младший говорит, что за информацией, которую опубликовали журналисты, стоит Игорь Коломойский, а также жалуется на то, что ему теперь придется "годами отклеивать навешенные ярлыки".

"И не важно: где учился, где заработал первые деньги, что рабочий день начинается в 6:30 утра, а заканчивается в полночь. Серьезно, мажор?" - говорит Гладковский.

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По его словам, сюжет программы "Наші гроші" направлен на то, чтобы "уничтожить" самого Игоря и его отца, а также дискредитировать действующего резидента Петра Порошенко.

"Чтобы уже точно не промазать по цели, в псевдорасследовании фигурирует и моя скромная персона", - сказал Гладковский и добавил, что "мы живем в правовом государстве и можем законно, через суд, за каждый бездоказательный факт, как вы говорите, выписать люлей".

Гладковський Ігор - "Ваші гроші", випуск 1 - Відповідь Ігоря Гладковського

Украинцы тут же отреагировали на видео. И мало кто, отметим, стал на сторону Гладковского.

"Опровергнуть информацию не может - вот и бесится, ушлепок мелкий", - комментирует один юзер.

"С*ки! Когда люди последнее отдавали на армию, вы ее грабили. Беги, тварь! А лучше застрелись со своим папашей﻿", - добавил второй.

"Деньги на ролик тоже из бюджета спи*дил?" - обратился к Игорю Гладковскому третий пользователь.

"Вор должен сидеть в тюрьме!﻿" - резюмировал еще один украинец.﻿

Напомним, что журналисты программы "Наші гроші" недавно доказали, что заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь и действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин являются участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе Украины.

Ранее в сети бурно отреагировали на увольнение Олега Гладковского.