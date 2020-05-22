Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: какие сюрпризы принесет Hоволуние

Гороскоп на май 2020 года по прогнозам должен стать уравновешенным месяцем и не сулит резких кардинальных перемен и эмоциональных встрясок. Однако чтецы звезд обращают внимание на вероятные сюрпризы в период Hоволуния, которые могут выбить почву под ногами у представителей некоторых знаков Зодиака, а кое-кому преподнесут нежданное и заметное пополнение бюджета.

Астрологи дали свой прогноз на пятницу, 22 мая, и дали советы, как максимально использовать благосклонность звезд, и что нужно сделать, чтобы свести негатив от сложных ситуаций к минимуму.

Овен

Для Овнов последний рабочий день недели может принести дополнительные задачи и обеспокоенность, связанную с финансовой стороной. 22 мая может стать удачным для новых краткосрочных договоренностей (для халтуры или дополнительной занятости) - важно только знать меру и не перегружать себя побочными делами в грядущие выходные.

Tелец

У Тельцов 22 мая может стать наполненным хлопотами и сторонними проблемами, которые настойчиво будут требовать к себе внимание. В то же время расположение планет обещает заметный прилив сил и высокую продуктивность, которые позволят закрыть все вопросы вовремя. Главное - не лениться и не забрасывать незаконченные задачи "в долгий ящик".

Близнецы

Для Близнецов новая фаза луны сулит беспокойный и рассеянный день, причем влияние спутника нашей голубой планеты может оказывать сильное психологическое давление. Астрологи рекомендуют не поддаваться хандре или нервозности. Еще один вероятный риск касается вопроса отношений (избегайте конфликтных тем и споров с близкими) и денег (могут "нарисоваться" непредвиденные траты, которые лучше перенести на другой день).

Рак

У Раков 22 мая может оказаться днем сюрпризов, полным эмоциональных всплесков. Специалисты советуют прислушиваться к интуиции и полагаться на опыт в решении новых вызовов и задач. Также не слишком упорствуйте в намерениях отвертеться от дополнительных рабочих задач, иначе это может вызвать конфликты с руководством.

Лев

На Львов - как на солнечный знак Зодиака - Луна грозит оказать негативное влияние. Это способно выразиться в нервозности и вспыльчивости, желании показать характер. Чтобы не наломать дров в отношениях с семьей и близкими, могут помочь прогулки на свежем воздухе и вкусная сытная еда, которая и насытит, и успокоит.

Дева

Для Дев 22 мая также может стать стрессовым днем. Астрологи говорят о возможном неиссякаемом потоке новых задач и проблем, которые хлынут "из всех щелей". Новолуние также может серьезно потрепать нервы, поэтому в общении с коллегами и дорогими вам людьми уместно проявлять максимум сдержанности.

Bесы

На Весы Новолуние окажет заметное влияние 22 мая - причем более всего это отобразиться в сфере общения и отношений. Не слишком удачный день для обсуждения важных вопросов и планирования, а дипломатические навыки могут сыграть сегодня злую шутку - астрологи рекомендуют в этот непростой период по возможности оградиться от назойливых личностей.

Скорпион

Для Скорпионов 22 мая может стать предвестником скорого обогащения - вероятны новые любопытные проекты на работе, или интересные многообещающие предложения об инвестировании. Важно проявлять рассудительность, но при этом не упустить выгодные пропозиции - сегодня повысится уровень конкуренции.

Стрелец

У Стрельцов день обещает стать наполненным умиротворенным вдохновением, и в последний день рабочей недели вы можете без усилий закрыть серьезные вопросы и решить сложные задачи, еще и время останется. Таким образом вы обеспечите себе отличный вечер и свободные выходные для романтики и встреч с друзьями.

Kозерог

Козерогам 22 мая сулит неоднозначный день, полный хлопот и раздражений. В то же время астрологи говорят об положительном влиянии Луны, которое позволит справиться со всеми вызовами и в итоге значительно приблизить вас к реализации задуманного.

Bодолей

Несмотря на то, что 22 мая выпадает на пятницу, Водолеям может весь день казаться, что уже суббота или воскресенье. Настроение будет не особо рабочим, но скорее творческим. На представителей этого знака Зодиака Новолуние "нашлет" Музу, и это не слишком поспособствует в решении рутинных дел. Ничего страшного в этом нет, но с продуктивностью будет туговато. Зато общение с близкими и знакомыми принесет массу позитивных эмоций и укрепит взаимоотношения.

Рыбы

Для представителей этого зодиакального круга нынешняя пятница может стать отличным периодом для смелых шагов на пути к заветной цели. Энтузиазм, легкий авантюризм и дипломатические навыки позволят вам добиться хороших результатов, и подвешенный язык Рыб сделает так, что окружающие сами помогут осуществить задуманное.

Напомним, что недавно мы писали о том, что в июне 2020 года некоторые знаки Зодиака могут столкнуться с серьезным невезением. Астрологи назвали некоторых представителей зодиакального круга, для которых первый месяц лета грозит стать изнурительным марафоном с массой препятствий.