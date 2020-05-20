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Гороскоп на июнь: на эти знаки Зодиака свалятся беды и неудачи

STYLERЖизнь    20.05.2020 - 21:44
Гороскоп на июнь: на эти знаки Зодиака свалятся беды и неудачи
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи в гороскопе 2020 назвали три знака Зодиака, для которых июнь будет не очень удачным месяцем

Гороскоп 2020 на июнь расскажет о знаках Зодиака, которым в первый месяц лета не повезет, а кое-кому даже очень. Астрологи назвали троих представителей зодиакального круга, для которых начало лета станет изнурительным марафоном с препятствиями. Кто самые невезучие знаки июня, и какие советы дают им специалисты - читайте в материале Styler.

Гороскоп на июнь 2020: Овен

Астрологи говорят, что июнь выдастся для вас непростым. Завистники оплетут Овнов интригами, поставив их в шаткое положение. Придется доказывать всем и каждому, кто прав, а кто виноват. В круговороте неприятных событий Овны будут чувствовать себя подавленным и разбитым. Звезды советуют представителям огненного знака четко обозначить свою позицию и не идти на поводу у провокаторов, иначе недолго впасть в затяжную депрессию.

Гороскоп на июнь 2020: Рак

Раки загнали себя, поэтому у них ничего не получается, особенно в июне. На работе - хаос, в личной жизни неразбериха, настроение - на нуле. И все потому, что вы слишком долго не отдыхали. Смена обстановки поможет выйти из угнетенного состояния, которое мешает полноценно жить. В июне Ракам астрологи советуют быть осторожными при общении с людьми, велика вероятность того, что вы скомпрометируете себя и будете вмешаны в чужие разборки. Откажитесь от дальних поездок на автомобиле - велика вероятность того, что станете жертвой аварии.

Гороскоп на июнь 2020: Скорпион

Скорпионы отличаются высокой самооценкой, но июнь - время, когда вы можете переоценить свою значимость и серьезно от этого пострадать. Звезды советуют воздержаться от рискованных предложений и бесперспективных проектов. В июне не следует начинать новые дела, а лучше сосредоточиться на старых проектах. Не пытайтесь доказать всем и каждому свою правоту. В это время рекомендуется умерить свой пыл и подчиниться обстоятельствам. Цели достигнут только те Скорпионы, которые смогут найти компромисс в сложившейся ситуации.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака смогут кардинально изменить свою жизнь. Астрологи также назвали трех счастливчиков, на которых в июне свалится неожиданное богатство.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины гороскоп
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