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Гороскоп на червень: на ці знаки Зодіаку зваляться біди і невдачі

STYLERЖиття    20.05.2020 - 21:44
Гороскоп на червень: на ці знаки Зодіаку зваляться біди і невдачі
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Астрологи в гороскопі 2020 назвали три знака Зодіаку, для яких червень буде не дуже вдалим місяцем

Гороскоп 2020 на червень розповість про знаки Зодіаку, яким в перший місяць літа не пощастить, а декому навіть дуже. Астрологи назвали трьох представників зодіакального кола, для яких перший місяць літа стане виснажливим марафоном з перешкодами. Хто найбільш невдачливі знаки червня, і які поради дають фахівці - читайте в матеріалі Styler.

Гороскоп на червень 2020: Овен

Астрологи кажуть, що червень видасться для вас непростим. Заздрісники обплетуть Овнів інтригами, поставивши їх в хитке становище. Доведеться доводити всім і кожному, хто правий, а хто винен. В круговороті неприємних подій Овни будуть відчувати себе пригніченим і розбитим. Зірки радять представникам вогняного знаку чітко позначити свою позицію і не йти на поводу у провокаторів, інакше недовго впасти у затяжну депресію.

Гороскоп на червень 2020: Рак

Раки загнали себе, тому у них нічого не виходить, особливо в червні. На роботі - хаос, плутанина в особистому житті, настрій на нулі. І все тому, що ви занадто довго не відпочивали. Зміна обставин допоможе вийти з пригніченого стану, яке заважає повноцінно жити. У червні Ракам астрологи радять бути обережними при спілкуванні з людьми, велика ймовірність того, що ви скомпрометуєте себе і будете замішані в чужих розборках. Відмовтеся від далеких поїздок на автомобілі - велика ймовірність того, що станете жертвою аварії.

Гороскоп на червень 2020: Скорпіон

Скорпіони відрізняються високою самооцінкою, але червень - час, коли ви можете переоцінити свою значимість і серйозно від цього постраждати. Зірки радять утриматися від ризикованих пропозицій і безперспективних проєктів. В червні не слід починати нові справи, а краще зосередитися на старих проєктах. Не намагайтеся довести всім і кожному свою правоту. У цей час рекомендується стримати свій запал і підкоритися обставинам. Мети досягнуть тільки ті Скорпіони, які зможуть знайти компроміс у ситуації, що склалася.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку зможуть кардинально змінити своє життя. Астрологи також назвали трьох щасливчиків, на яких у червні звалиться несподіване багатство.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України гороскоп
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