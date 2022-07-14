Готовим капустные оладьи из простых и доступных ингредиентов: легко накормить всю семью
Капустные оладьи (скриншот с видео)
Ищете, что именно приготовить из капусты? Известный украинский кулинар Лиза Глинская рекомендует сделать вкусные оладьи - легко, просто, быстро и можно накормить всю семью.
Победительница и судья кулинарного проекта Мастершеф поделилась рецептом на своем Youtube-канале.
Капустные оладьи:
Ингредиенты:
- 700 г молодой капусты
- 250 мл (1 ст) кефира
- 100 г (2 шт) яиц
- соль (по вкусу)
- 1/2 ч. л. соды
- 200 г (1 ст) муки
- зелень
- подсолнечное масло
Способ приготовления:
Нарезаем капусту мелкими кусочками.
Тесто: мука, соль и сода - смешиваем. Добавляем кефир, яйца, зелень.
Перемешиваю до однородной консистенции.
Смешиваю тесто с капустой.
Разогреваем сковороду, добавляем масло и жарим оладьи.
Выкладываем на бумажные полотенца. Готово!
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