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Готовим капустные оладьи из простых и доступных ингредиентов: легко накормить всю семью

Новина українською →
Четверг 14 июля 2022 17:43
Готовим капустные оладьи из простых и доступных ингредиентов: легко накормить всю семью Капустные оладьи (скриншот с видео)
Автор: Марина Настевич

Ищете, что именно приготовить из капусты? Известный украинский кулинар Лиза Глинская рекомендует сделать вкусные оладьи - легко, просто, быстро и можно накормить всю семью.

Победительница и судья кулинарного проекта Мастершеф поделилась рецептом на своем Youtube-канале.

Капустные оладьи:

Ингредиенты:

  • 700 г молодой капусты
  • 250 мл (1 ст) кефира
  • 100 г (2 шт) яиц
  • соль (по вкусу)
  • 1/2 ч. л. соды
  • 200 г (1 ст) муки
  • зелень
  • подсолнечное масло

Способ приготовления:

Нарезаем капусту мелкими кусочками.

Тесто: мука, соль и сода - смешиваем. Добавляем кефир, яйца, зелень.

Перемешиваю до однородной консистенции.

Смешиваю тесто с капустой.

Разогреваем сковороду, добавляем масло и жарим оладьи.

Выкладываем на бумажные полотенца. Готово!

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