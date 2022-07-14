ru ua
Чт, 14 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готуємо капустяні оладки з простих і доступних інгредієнтів: легко нагодувати всю сім'ю

Новость на русском →
Четвер 14 липня 2022 17:43
Готуємо капустяні оладки з простих і доступних інгредієнтів: легко нагодувати всю сім'ю Капустяні оладки (скріншот з відео)
Автор: Марина Настевич

Шукаєте, що саме приготувати із капусти? Відомий український кулінар Ліза Глинська рекомендує зробити смачні оладки - легко, просто, швидко і можна нагодувати всю родину.

Переможниця та суддя кулінарного проєкту МайстерШеф поділилася рецептом на своєму Youtube-каналі.

Капустяні оладки:

Інгредієнти:

  • 700 г молодої капусти
  • 250 мл (1 ст) кефіру
  • 100 г (2 шт) яєць
  • сіль (за смаком)
  • 1/2 ч.л. соди
  • 200 г (1 ст) борошна
  • зелень
  • сонячникова олія

Спосіб приготування:

Нарізаємо капусту дрібними шматочками.

Тісто: борошно, сіль і сода - змішуємо. Додаємо кефір, яйця, зелень.

Перемішую до однорідної консистенції.

Змішую тісто з капустою.

Розігріваємо пательню, додаємо олію і смажимо оладки.

Викладаємо на бумажні рушники. Готово!

Раніше ми писали, як зробити швидкі мариновані кабачки, які готові до вживання вже через 20 хвилин.

Також читайте, як приготувати курку як KFC, але ще смачніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя