Готуємо капустяні оладки з простих і доступних інгредієнтів: легко нагодувати всю сім'ю
Капустяні оладки (скріншот з відео)
Шукаєте, що саме приготувати із капусти? Відомий український кулінар Ліза Глинська рекомендує зробити смачні оладки - легко, просто, швидко і можна нагодувати всю родину.
Переможниця та суддя кулінарного проєкту МайстерШеф поділилася рецептом на своєму Youtube-каналі.
Капустяні оладки:
Інгредієнти:
- 700 г молодої капусти
- 250 мл (1 ст) кефіру
- 100 г (2 шт) яєць
- сіль (за смаком)
- 1/2 ч.л. соди
- 200 г (1 ст) борошна
- зелень
- сонячникова олія
Спосіб приготування:
Нарізаємо капусту дрібними шматочками.
Тісто: борошно, сіль і сода - змішуємо. Додаємо кефір, яйця, зелень.
Перемішую до однорідної консистенції.
Змішую тісто з капустою.
Розігріваємо пательню, додаємо олію і смажимо оладки.
Викладаємо на бумажні рушники. Готово!
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