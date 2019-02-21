Не говорите о войне: греков предупредили перед матчем Динамо – Олимпиакос

Болельщикам рассказали, какую символику использовать нельзя

В четверг, 21 февраля, в Киеве состоится матч между греческим футбольным клубом "Олимпиакос" и "Динамо". Ожидается, что на этот матч приедет много болельщиков из Греции, поэтому представители греческого футбольного клуба провели консультации с полицией Киева. В результате он был назван "матчем высокого риска" и греческим болельщикам дали строгие рекомендации о том, как вести себя в столице Украины.

Болельщикам из Греции порекомендовали передвигаться по Киеву только на такси и по возможности не пользоваться общественным транспортом. А для надежной защиты им следует собраться заранее в определенном месте и пройти на стадион колонной, которую будут сопровождать Национальная полиция.

Кроме того, для греческих болельщиков составили список вещей, которые настоятельно делать в Киеве не рекомендуется.

В частности, им не советуют вступать в политические дискуссии, особенно по поводу войны на востоке Украины.

Не стоит использовать флаги или любую другую символику Российской Федерации.

По улицам украинской столицы не рекомендуется ходить в экипировке или с аксессуарами клуба "Олимпиакос".

Также не стоит использовать флаги или символику СССР в Киеве или экипировку и символику клуба "Спартак". Под запретом в столице и коммунистическая символика.

Напомним, матч "Олимпиакос" – "Динамо" состоится 21 февраля, в 22:00 по киевскому времени, на стадионе "Олимпийский".

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